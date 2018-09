Crece oposición en Centro Democrático a bajar sueldos de congresistas

A pesar de que el primer acuerdo de la mesa técnica anticorrupción convocada por el presidente Iván Duque fue el congelamiento de los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado -según confirmó la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez-, con una posterior reducción, en el Centro Democrático comenzaron a crecer las voces de los que se oponen a esta iniciativa.

“Para los actuales congresistas empezará a regir el congelamiento inmediato de su salario y los nuevos, los que entren a partir del 2022, ingresarán con el tope de 25 de salarios mínimos”, explicó Claudia López, una de las principales promotoras de la consulta anticorrupción, que obtuvo más de 11,6 millones de votos y fue el detonante para convocar a esta mesa técnica.



El primero en oponerse a esta medida fue el presidente del Senado, Ernesto Macías. El senador del Centro Democrático dijo que es un idea populista.



"Lo que estoy haciendo es una advertencia. Yo no defiendo mi salario, sino que la Constitución preestablece un salario para el periodo, entonces no se puede reducir ni congelar el salario a un servidor público en medio de su periodo”, aseguró Macías.



José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara del Centro Democrático, aseguró que si bien él no se opone al congelamiento, sí se opone a la reducción del salario. "Definitivamente los que hacemos política honradamente vivimos de nuestro sueldo. Los salarios en el sector privado son más altos y lo que estaríamos haciendo es induciendo a la gente buena para que migre allí", aseguró el congresista.



Con esta tesis está de acuerdo el exsenador Alfredo Ramos Maya, hijo de Luis Alfredo Ramos, una de las fichas más fuertes del uribismo en Antioquia. Ramos aseguró: "No conozco estudio técnico que demuestre la correlación entre salarios y corrupción en el sector público. El esguince a la ética se hace a todo nivel. Mucho talento se queda en el sector privado simplemente porque remunera mejor"

Uscátegui dijo que a pesar de que este es el primer acuerdo de la mesa técnica, aún se debe discutir la medida al interior de su partido.



La senadora Paola Holguín, quien obtuvo la segunda votación más alta del Centro Democrático después de Álvaro Uribe, dijo que tampoco está de acuerdo con la reducción. De hecho Holguín es la autora del proyecto que propone el congelamiento de los salarios, pero para ella la reducción es innecesaria.



Estas posiciones al interior del partido deben ser discutidas antes del 17 de septiembre, ya que es la fecha que determinó el presidente Duque para presentar los proyectos acordados en la mesa anticorrupción ante el Congreso.



POLÍTICA