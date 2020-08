Corte dicta medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se convirtió este martes en el primer exjefe de Estado colombiano en la historia moderna del país en enfrentar una medida de aseguramiento de la justicia.



Aunque la decisión no había sido notificada oficialmente por la Corte Suprema de Justicia, el propio expresidente Uribe Vélez confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter: "La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria".

La Sala de instrucción de la Corte Suprema investiga al expresidente por supuesta manipulación de testigos.



El caso empezó en 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez considerando que había pruebas de que el expresidente y hoy senador, presuntamente estaba intentando convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en su contra y en las que lo involucraban con grupos paramilitares.



Tras esta decisión, la bancada del Centro Democrático anunció una reunión de emergencia para analizar la decisión.

La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020

Los detalles de la decisión de la Corte aún no se conocen. En todo caso se descarta su envío a un sitio de reclusión, lo que abre camino a una eventual detención domiciliaria.



Horas antes a este pronunciamiento, el presidente Iván Duque salió en defensa de Uribe y habló de libertad y garantías.



"¿Yo qué espero?, que un expresidente de la República, cualquiera sea el expresidente, pueda ejercer su derecho a la defensa en libertad, entre otras cosas porque es un principio del debido proceso, sobre todo para aquellas personas que han sido revestidas de honores merecidos y que han tenido las más altas dignidades. Ya nadie está pidiendo que no se avance, que no se haga justicia, pero que se haga con las garantías de hacerse en libertad", aseguró el mandatario.



Otros políticos reaccionan

Luego de que el expresidente publicara el tuit, otros políticos reaccionaron.



Uno de los primeros en hacerlo fue el senador Gustavo Petro, férreo opositor político de Uribe.



"Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso. Colombia debe respetar su justicia", indicó Petro.

Medida de aseguramiento contra Alvaro uribe Velez.



Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso. colombia debe respetar su justicia https://t.co/CkazeNP1kt — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2020

Por su parte, desde el Centro Democrático salieron a respaldar al expresidente.



Hoy más firmes que nunca alrededor del presidente @AlvaroUribeVel — María del Rosario Guerra (@charoguerra) August 4, 2020

Expresidentes como Ernesto Samper y Andrés Pastrana sentaron su postura. ""Estimado presidente @AlvaroUribeVel, con mi familia acompañamos de corazón a Usted y los suyos en este duro trance que pone a prueba la fe en la justicia y las instituciones democráticas de nuestra querida Colombia", advirtió Pastrana.

Estimado presidente @AlvaroUribeVel, con mi familia acompañamos de corazón a Usted y los suyos en este duro trance que pone a prueba la fe en la justicia y las instituciones democráticas de nuestra querida Colombia — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) August 4, 2020

La senadora Paloma Valencia aseguró igualmente que "Álvaro Uribe es irreemplazable. Este partido va a seguir vivo. No descansaremos hasta que el nombre del presidente Uribe esté libre de todas estas infamias".



Humberto de La Calle también se pronunció: "Lo institucional es respetar a la justicia. El proceso seguirá. El acuerdo fundamental debe comenzar por el respeto a las decisiones judiciales. Estas y las que vendrán".

Lo institucional es respetar a la justicia. El proceso seguirá. El acuerdo fundamental debe comenzar por el respeto a las decisiones judiciales. Estas y las que vendrán. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) August 4, 2020

Antonio Navarro aseguró en sus redes sociales que acata y respeta la decisión. "Orden de detención domiciliaria contra el senador Alvaro Uribe. Como lo hemos repetido en estos días, acatamos y respetamos las decisiones de la Corte Suprema de Justicia"

Orden de detención domiciliaria contra el senador Alvaro Uribe

Como lo hemos repetido en estos días, acatamos y respetamos las decisiones de la Corte Suprema de Justicia — Antonio Navarro (@navarrowolff) August 4, 2020

El senador Roy Barreras señaló: "Respeto por Cortes. Instituciones están por encima de los individuos. Garantias para el debido proceso para Alvaro Uribe. Nadie debe celebrar fallos de la justicia sino acatarlos. El uribismo es un fenómeno político que no se derrota con un fallo sino en las urnas".



Respeto por Cortes. Instituciones están por encima de los individuos. Garantias para el debido proceso para Alvaro Uribe. Nadie debe celebrar fallos de la justicia sino acatarlos. El uribismo es un fenómeno político que no se derrota con un fallo sino en las urnas — Roy Barreras (@RoyBarreras) August 4, 2020

