Logística, el reto que se viene con la vacunación

Ya sabemos que la vacunación contra el covid-19 empezará el 20 de febrero en Colombia. Una buena noticia, pero no cambia el hecho de que arrancaremos más tarde que otros países de la región. Confiemos ahora en que la demora e incertidumbre con la compra de la vacuna no se repita con la distribución y la logística. Estos procesos deben ser eficientes, equitativos y acelerados. Las nuevas cepas corren, el virus muta, y así como advertimos que era importante destrabar la compra, advertimos hoy que la logística es esencial.



Hoy, Colombia es el país número 12 en muertes por covid-19 en el mundo. Irán es el único país del planeta que lo supera en dicho ranking y que tampoco ha iniciado la vacunación. En Latinoamérica somos el país con más muertes que aún no tiene vacunas.



Y esto no es fortuito: obedece a demoras inexplicables en el trámite de la ley de vacunas, que da el marco jurídico para comprarlas. Estos fueron los errores: i) pese a las advertencias, el Gobierno nunca presentó el proyecto de ley; por fortuna, el representante Ricardo Ferro sí lo hizo; ii) pese a encontrarse el proyecto de ley de ‘chiripa’, el Gobierno tardó 82 días (¡sí, 82!) en darle mensaje de urgencia.



Así, en un debate que adelantamos en agosto del año pasado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, advertimos sobre la necesidad de que el Gobierno acelerara su estrategia de adquisición de vacunas: estableciendo un marco jurídico claro, iniciando a tiempo las negociaciones directas con los laboratorios y teniendo una estrategia diplomática ambiciosa para este fin. Pero la anticipación no fue la regla. El marco regulatorio para comprar las vacunas pudo estar listo en septiembre, pero por negligencia tardó tres meses más.



José Daniel López, congresista de Cambio Radical, y quien ha liderado debates de control político sobre la vacunación en Colombia. Foto: Cámara de Representantes

Estos errores ya se cometieron y no podemos volver el tiempo atrás. Pero sí debemos aprender lecciones de cara al enorme reto logístico de inmunizar a cerca de 35 millones de colombianos. Son claves las siguientes recomendaciones:



1.Involucrar a la Fuerza Pública en el desarrollo logístico de la vacunación. En países como Emiratos Árabes, España, Israel y México, los militares han jugado un rol de apoyo importante en este reto.



No se trata de volver a las fuerzas militares y de policía las únicas responsables de la logística, pero sí de aprovechar al máximo su disciplina, cadena de mando y gran cobertura territorial. Pueden ser un aliado inmejorable. El reciente comunicado del Ministerio de Defensa es un avance, pero creemos que la participación de la fuerza pública puede ser integral.



2.Énfasis en la última milla. Nuestro chip centralista debe ser desterrado de la logística de la vacunación. Acá el mayor reto es poner las vacunas en cada territorio, identificar a la población, lograr que la gente saque las citas, que llegue a las mismas y que regrese, cuando se trate de vacunas de doble dosis. Los acuerdos con las autoridades locales y la existencia de distribuidores especializados en distintos niveles son clave.

3.Como lo ha señalado Eduardo Behrentz, vicerrector de la Universidad de los Andes, no hay que dudar en la habilitación de la compra y distribución de vacunas por parte de privados. Empresas y universidades, entre otros, pueden ayudar sustancialmente a descongestionar la fila de espera por las vacunas.



Pero para ese efecto resultaría problemático que el Ministerio de Salud insistiera en solo admitir este proceso una vez culmine la primera fase de la vacunación. En esta carrera, la anticipación y el tiempo son los recursos más valiosos que tenemos.



4.Claridad en los sistemas de información y las bases de datos. La identificación de los beneficiarios de las vacunas en sus distintos niveles debe tener especial cuidado con la invisibilidad estadística de personas pobres y vulnerables. Las responsabilidades de las EPS en materia de identificación y contacto debe ser apoyada y supervisada de cerca por las autoridades públicas.



Y debe recordarse que sectores importantes de la población, en especial población mayor y rural, hacen escaso o nulo uso de servicios TIC, por lo cual la tecnología debe combinarse con métodos tradicionales de identificación y agendamiento. Las estadísticas sobre el número y territorialización de personas vacunadas en Colombia deben ser confiables, contrastables y disponibles en tiempo real.



Es poco lo que sabemos todavía sobre la logística de la vacunación en Colombia. De ahí que estas recomendaciones sean generales y tentativas. Pero, al final del día, lo importante es que los retrasos que ya sufrimos con la compra de las dosis no se repitan en el enorme reto logístico de vacunar al 70 por ciento de los colombianos. El virus no da espera. ¡Esto debe salir bien!



José Daniel López

Representante a la Cámara de Cambio Radical y quien ha hecho control político a la vacunación contra el covid-19