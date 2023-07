En tres meses, Colombia afrontará unas elecciones regionales que prometen ser determinantes para la coyuntura política del país y a lo largo del proceso electoral se pueden presentar una serie de conductas que pueden atentar contra la transparencia del mismo. Entre ellas, se encuentra el constreñimiento al sufragante.



Tenga en cuenta qué es y cómo podría denunciar este delito.



¿Qué es?

De acuerdo a la Misión de Observación Electoral (MOE), el constreñimiento al sufragnte es la denominación que se le da a la acción de utilizar las armas o amenazar a una persona que está habilitada para votar con el objeto de lograr que éste lo haga en un sentido determinado.



"En otras palabras, la acción violenta encaminada a impedir el ejercicio libre del voto constituye este delito. Es importante aclarar que el constreñimiento no se limita a lograr violentamente la votación por un candidato o partido particular. Así, también se comete este delito cuando se obliga a un elector a votar en blanco o simplemente a no votar", agrega la veeduría.

Elecciones voto electrónico. Foto: Archivo EL TIEMPO / Jaiver Nieto. Archivo EL TIEMPO

¿Qué penas genera?

Según el Consejo Nacional Electoral, el que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



"En igual pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio", indica la entidad.



Ahora bien, la pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta sea realizada por servidor público, cuando haya subordinación o "cuando se condicione el otorgamiento o acceso a beneficios otorgados con ocasión de programas sociales o de cualquier otro orden de naturaleza gubernamental".



Cómo actuar

Si usted está siendo amenazado o presionado para no votar o para que lo haga por una determinada persona el día de las elecciones, puede denunciar esta actividad de las siguientes maneras:

URIEL

Para delitos e irregularidades relacionadas con procesos electorales, el Estado colombiano ha puesto a disposición de la ciudadanía la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral – URIEL.



Mediante esta herramienta se realiza la recepción y seguimiento de las denuncias y quejas relacionadas con hechos que afecten el desarrollo adecuado de las elecciones.



Puede presentar su queja o denuncia en la línea nacional 018000912005 o enviándola al correo electrónico: denunciasuriel@mininterior.gov.co



Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía recibe denuncias en diferentes centros de atención, como las Salas de Recepción de Denuncia, las Unidades de Reacción Inmediata -U.R.I- y las Casas de Justicia. Puede hacerlo de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los hechos.

Procuraduría o Contraloría

Cuando el que cometa el delito sea servidor público, o en caso de que los dineros utilizados en beneficio de terceros sean públicos, usted podrá presentar denuncia ante la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de la República, para que inicien el proceso y si hay lugar impongan las sanciones correspondientes.



Pilasconelvoto.com

La MOE tiene abierta el portal pilasconelvoto.com para que las personas entren y reporten anomalías en el proceso electoral. Allí deberá llenar un formulario y hacer una descripción de los hechos.

