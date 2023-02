El senador Efraín Cepeda, se perfila como el más seguro próximo presidente del Directorio Conservador. El miércoles se puede oficializar esa decisión.



El congresista, que ya en dos oportunidades ha sido el jefe de los ‘azules’ habló con EL TIEMPO alrededor de lo que viene y los que está en juego en la colectividad.

¿Usted está de candidato para la presidencia del Partido Conservador?



No he buscado esa dignidad. Yo he sido dos veces presidente de mi partido, del Congreso. Lo que pasa es que un grupo de directoristas me pidió que asumiera las riendas del partido en este periodo de cara a las elecciones. Y para ello quieren una persona de experiencia y yo he comandado algunas de esas elecciones regionales desde la presidencia del partido y como congresista llevo 31 años ganando elecciones, y entonces querían esa experiencia.

¿Pero usted está aspirando a ser el presidente?



Lo pensé, me insistieron y finalmente dije que sí, el partido me necesitaba, pues allí estaría.

¿Cuándo queda esto resuelto?



Esto podría resolverse el próximo miércoles. Sin embargo, yo también he expresado que aquí es muy importante la unidad del partido y pues habrá alguna reunión entre los dos grupos para ver si logramos un consenso. La idea es agotar esa vía.



¿Y por qué resuelven de un momento a otro cambiar al director?



Pues no teníamos reunión hace rato y había un Directorio citado para el miércoles y me parece que ese sería el escenario para esa discusión y para esa decisión.

¿Por qué?



Porque ya las elecciones regionales arrancaron, ya tenemos que mirar cómo las impulsamos, cómo podemos recorrer el país. Ya estamos en la hora de arrancar, de ganar y de poner en alto el nombre del partido.

Hay quienes dicen que el senador Trujillo, actual presidente, es demasiado petrista. ¿Es eso cierto?



Para nadie es un secreto que él votó por el presidente Petro y por eso es el más cercano a la Casa de Nariño. Sin embargo, este grupo de directoristas que me ofreció la dignidad, piensa que debemos seguir siendo partido de gobierno.

Y usted qué piensa?



Pensamos así, que como partido de gobierno podemos impactar más la agenda legislativa, como sucedió con la reforma tributaria cuando se nos escuchó para modificar más de 20 artículos.



Si ustedes van a seguir siendo de gobierno, ¿eso quiere decir que el eventual cambio en la jefatura del partido solamente sería un cambio de cara?



No, porque aquí de lo que se trata es de que estas reformas las estudiamos de fondo, decidamos en bancada qué temas acompañamos y qué temas no podemos acompañar. Ahí está la puerta abierta para el disenso. Las reformas no las conocemos todavía, si bien somos una bancada de gobierno, tenemos nuestras propias opiniones y las ‘líneas azules’.

¿Eso significa que así ustedes se opongan a algunas cosas serán partido de gobierno?



Sí, partido de gobierno, pero vamos a expresar nuestros disensos. Además tenemos lo que hemos llamado unas ‘líneas azules’ del Partido. Siendo partido del gobierno podemos llegar a modificar todas estas reformas, emitir las opiniones, trabajar para que las reformas tengan un impacto positivo y esa es la labor que se va a hacer de fondo. Esto es algo que no se hace desde la oposición porque desde la oposición solamente se vota negativo pero no se impacta en nada. Consideramos que es inane esa posibilidad de una oposición.

¿Así las cosas, eso significa que en septiembre ustedes volverían a declararse como partido de gobierno?



Sí, eso es lo que en el grupo que me está acompañando se ha discutido y la decisión es continuar siendo partido de gobierno, pero que no respeten los disensos.



¿Es cierto que usted ya se reunió con el presidente Petro esta semana?



Eso no es cierto. Yo fui a la Casa de Nariño y me reuní fue con la jefe de gabinete (Laura Sarabia) y lo que hicimos fue hablar de las reformas y a ella le dijimos que el partido no acompañaría una eliminación de las EPS.

¿Sólo hablaron de eso?



Le reiteré la decisión de que seríamos partido de gobierno, pero con opción de disenso. Se habló de la reforma de la salud, de la pensional, de la reforma de la justicia y la laboral.

¿Qué cuotas tiene el Partido Conservador en el Gobierno?



El Partido está representado en el Ministerio de Transporte con el ministro Guillermo Reyes.

¿Con la llegada suya a la dirección del partido podría ampliarse esa participación?



Esa ya será otra discusión, porque nosotros vamos a estar trabajando en las elecciones de octubre. Pero ningún partido de gobierno rechaza la posibilidad de fortalecerse.



