¿Qué sabe de las elecciones del próximo domingo?

El próximo 5 de diciembre, unos 12 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años podrán elegir entre más de 41.000 candidatos a los integrantes de los Consejos Municipales de Juventud en todo el país.



Estos consejos son mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad. Dichos consejos fueron establecidos en la Ley 1622 de 2013

Precisamente sobre este tema, la firma Cifras y Conceptos elaboró una encuesta, cuyos resultados serán presentados de manera formal mañana en un foro convocado por la universidad del Rosario, EL TIEMPO y la fundación Hanns Seidel.



El encuentro, denominado ‘El perfil presidencial que quieren los jóvenes’, será transmitido por EL TIEMPO y se realizará en las instalaciones del claustro universitario entre las 3 y las 5 de la tarde de este lunes.



¿Pero qué datos reveladores trae la encuesta? EL TIEMPO revela este domingo algunos de los resultados que deja el estudio de opinión, que consultó de manera presencial a 2.517 personas en diversos sectores del país.



A la pregunta ¿Sabe usted qué son los Consejos Municipales de Juventudes? El 69 por ciento de los consultados aseguró que no, mientras que un 31 por ciento dijo que sí. Eso significa que a ocho días de que se realicen estos comicios no tienen claro qué es lo que se va a elegir.



Sin embargo, el 60 por ciento de ese 31 por ciento que sabe qué es lo que se va a elegir, destacó que sí conoce a los candidatos que aspiran a los Consejos Municipales de Juventudes.



Del porcentaje que dijo que sí sabe de qué se tratan esa instancias, pero que están entre los 18 y los 28 años, el 70 por ciento anunció que sí piensa participar en los comicios convocados para el próximo domingo.



Eso significa, a la luz de los resultados de la encuesta, que de las 2.517 personas que respondieron el estudio, solamente unas 400 saldrían a votar.



Las funciones de los Consejos que se elegirán tienen como funciones actuar como mecanismos de interlocución y concertación ante la administración en los temas juveniles. Concertar la inclusión de las agendas de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas. Ejercer veeduría y control sobre la gestión pública.



Por eso en los comicios se elegirán a los consejeros municipales, distritales y locales, quienes serán sus representantes ante las autoridades y estarán encargados de concertar con la administración la agenda gubernamental de juventud.



Las otras elecciones que vienen

La encuesta también indagó a los jóvenes sobre las elecciones presidenciales y de Congreso del próximo año.



En este punto el 76 por ciento de los encuestados anunció su disposición de acudir a las urnas a votar por candidato presidencial.



En ese sentido, el 41 por ciento señaló que tiene claro quiénes están aspirando a la Presidencia en el 2022, pero un 59 por ciento aseguró que todavía no.



Paralelo a lo anterior, seis de cada 10 consultados aseguraron que van a ir a votar por algún candidato a la Cámara.



En lo que tiene que ver con el Senado, el 62 por ciento señaló su disposición de ir a votar por algún candidato.



Los colombianos podrán asistir a las urnas el próximo 13 de marzo para escoger a sus próximos congresistas, tanto representantes a la Cámara como a los senadores.

Incluso, en 16 zonas del país podrán votar por las circunscripciones especiales de paz, establecidas en los acuerdos logrados con las Farc.



Es por esta razón que el Rosario, EL TIEMPO y la Hanns Seidel, con el apoyo de Cifras y Conceptos, decidieron realizar esta encuesta, para evaluar lo que están pensando los jóvenes de cara a las elecciones que se avecinan.



Según los resultados de la encuesta, el 67 por ciento de quienes respondieron el estudio todavía no han definido por quién votará para la Presidencia.



En lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes, la indecisión es todavía mayor, en la medida en que el 82 por ciento de los consultados todavía no tiene candidato para votar. Y en lo que tiene que ver con el Senado, las cifras son muy parecidas, pues el 81 por ciento todavía no tiene claro por quién votará.



