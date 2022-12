El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó este 15 de diciembre al hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, por cometer infracciones en los gastos de su campaña política a la Gobernación del Atlántico en el año 2019.



Nicolás Petro es actualmente diputado en el departamento del Atlántico.



En el documento emitido por el CNE se describe que la sanción se da por "el manejo parcial de la cuenta única bancaria que maneja los recursos de ingresos y gastos de la campaña a la gobernación del Atlántico".



En la resolución se les otorga responsabilidad a Nicolás Petro junto a sus jefes de campaña, porque no ingresaron a la cuenta única 176 millones de pesos que fueron usados para la contienda a la Gobernación.



La sanción está alrededor de los 15 millones de pesos que Petro debería pagar al ser notificado de lo que decidió por el CNE.



Además, sancionaron a Rodolfo Ucros, el actual alcalde de Soledad (Atlántico) por "no manejar los recursos de la campaña a través de la cuenta única bancaria".



Según anunciaron desde la campaña del ahora diputado, van a apelar la decisión en los próximos días, porque aseguran que "no hubo manejos irregulares".



