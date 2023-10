Jurados de votación 2023: dónde comunicarse si cumple causales para ser exonerado

Los colombianos designados para ser jurados de votación en estas elecciones ya se están capacitando para cumplir con esta importante función. Ahora bien, si usted fue designado jurado de votación y considera que se encuentra dentro de las causales de exoneración establecidas en el artículo 108 del Código Electoral, tiene varias opciones para comunicarse con la Registraduría.



¿Cuáles son las causales de exoneración para prestar el servicio de jurados de votación?

Conforme al artículo 108 del Código Electoral, son causales de exoneración las siguientes:



- Grave enfermedad del jurado o su cónyuge, padre, madre o hijo.



- Muerte del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo, ocurrida el día de las

elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.



-No ser residente en el lugar donde fue designado.



-Ser menor de 18 años.



-Haberse inscrito y votar en otro municipio.



Capacitación jurados de votación. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Dónde comunicarse

Si usted considera que se encuentra dentro de estas causales de exoneración, puede acudir a los siguientes canales o mesas de ayuda:



- Línea nacional de la Registraduría: 018 000 110 544



- En el orden nacional puede enviar un correo electrónico a jurados2023@registraduria.gov.co



- En Bogotá, puede enviar un correo a juradosbogota@registraduria.gov.co



-También puede presentar su solicitud de forma presencial en la Oficina de Jurados de Votación, ubicada en Corferias - Bogotá - 2 piso frente al acueducto, del 9 de octubre al 02 noviembre 2023



- Si está fuera del país, solicite la certificación de residencia al consulado o embajada de Colombia, y envíela al correo jurados2023@registraduria.gov.co.



Jurados de votación. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cómo se presenta la excusa para ser exonerado de prestar el servicio de jurado de votación?

Según cada causal de exoneración, deberá radicar los siguientes documentos:



- Por enfermedad, solo podrá acreditarse con la presentación del certificado médico, expedido bajo la gravedad del juramento.



- Por muerte de un familiar de primer grado de consanguinidad, deberá acreditar con el certificado de defunción.



- Por la edad (menor de 18 años o mayor de 60 años), se deberá acreditar con la

presentación del documento de identidad.



-Por la no residencia en el municipio donde fue designado, se acredita con la certificación de vecindad expedida por el alcalde o autoridad competente del lugar donde se reside.

Si usted no cumple ninguno de estos requisitos para ser exonerado o los cumple pero no los sustenta y no asiste a función designada el día de los comicios, se expone a una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA