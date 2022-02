El candidato al Senado de la República por Fuerza Ciudadana, Hollman Morris, y por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, hablaron con EL TIEMPO sobre sus aspiraciones al Congreso de la República.



Aquí sus opiniones sobre la seguridad, una posible negociación de paz con el Eln, el aborto, la fuerza pública, entre otros.



¿Por qué llega al Congreso en una lista distinta a la del Pacto Histórico, siendo cercano a Gustavo Petro?

Hollman Morris: Yo no estoy en la lista del Pacto Histórico porque cerraron la lista y pues en esas listas los primeros 10 tienen oportunidades y esos primeros 10 en la lista del Pacto Histórico son producto de acuerdos. Yo me siento cómodo en Fuerza Ciudadana y voy a ayudar a construir ese movimiento.

¿A qué se debe que usted encabece la lista al Congreso del Centro Democrático?

Miguel Uribe: Hoy estoy en este partido porque creo que debemos de liderar un muro de contención desde el Senado, porque gane o pierda Gustavo Petro va a seguir siendo un riesgo para el país. Si gana destruye la democracia. Si pierde desde el Senado, va a tener una bancada mucho más significativa que los dos senadores que tiene hoy y va a poner en riesgo a las instituciones. Me lanzo en un partido que es coherente, de opinión, que convoca y que ha dado resultados y hechos. Yo no he tenido ni un dolo escándalo, ni personal ni profesional.

¿Uribe dice que Petro va a destruir al país, usted qué responde, candidato Hollman?

Hollman Morris: El país ya está destruido en manos del uribismo y por eso el país pide un cambio y eso se refleja en las encuestas. Yo represento un cambio y lo que no quiere el país lo representa Miguel Uribe como candidato al Senado. Proponemos profundizar y sacar adelante los acuerdos de paz. Hoy Colombia vive el narcotráfico porque el hacer trizas la paz. Hay que cambiar el proyecto uribista que nos metió en la política del odio.

¿Miguel Uribe cree que el uribismo tiene en aprietos los acuerdos de paz?

Miguel Uribe: Hollman Morris representa el pasado, discusiones que hoy no le aportan nada al país y construyen sobre el odio y el resentimiento. Él y el grupo político que representa hacen parte de los grupos terroristas que nos tocó perdonar y ellos han sido beneficiarios de la democracia que están señalando. Ellos han sido beneficiarios del modelo de país que tenemos.

¿Si usted llega al Congreso, cuáles son las primeras 3 leyes que impulsará?

Miguel Uribe: El primero es que vamos a inhabilitar a los alcaldes y gobernadores que ganar con mentiras. Que prometen una cosa y no cumplen, que dicen una cosa en campaña y hacen otra cuando llegan. En segundo lugar, necesitamos una reforma judicial, cero impunidad, la forma de combatir la corrupción, la violencia, es con justicia y necesitamos una reforma a la justicia. En tercer lugar, necesitamos reducir el Congreso y reducir el Estado, reducir el Congreso a un 25%. Si queremos luchar contra la corrupción, entre otras cosas, necesitamos menos Estado. Entre más Estado haya más corrupción hay desafortunadamente. Y necesitamos reducir los gastos innecesarios, necesitamos ser austeros, necesitamos el Congreso para que haya mayor control social, mayor efectividad.



Hollman Morris: El primero es la universidad pública, gratuita y de calidad. No más guerra, no más inversión en la guerra, si seguimos hablando de hacer trizas la paz eso es inversión en guerra que les va a quitar dinero en miles de billones de pesos en sacar adelante lo que más ansía Colombia hoy y el futuro de Colombia que es la universidad pública, gratuita y de calidad. La segunda ley es el desmonte paulatino de la ley 100 de salud porque vamos a cambiarlos por un sistema preventivo de salud que no convierta al paciente en cliente. En tercer lugar, vamos por el desmonte del Esmad y la reestructuración de la Policía. Y agrego una: como senador de la república voy a dar el debate de control político al proyecto de ley al proyecto de infraestructura más grande hoy del país que es el proyecto metro elevado.

Ustedes que son tan diferentes ¿por qué la coincidencia en las críticas a Claudia López?

Miguel Uribe: Está comprobado que el metro elevado no es una decisión política, es una decisión técnica. La razón por la que el metro está demorado es por la incapacidad de Claudia López, segundo, por el oportunismo de Hollman, Petro y Claudia que como no lo contrataron están decididos a frenarlos. Ellos apadrinan a la primera línea que son quienes destruyen el Portal de las Américas. Hollman quiere debilitar a la Policía, yo la quiero fortalecer. Quiero que la fuerza pública gane la batalla contra los criminales, siempre en el marco de la legalidad. Más que coincidencias es un hecho real que Claudia López ha sido mala alcaldesa. Lo triste es que después de que nos atacó tanto, lo poquito que está haciendo, es lo que nosotros dejamos con Enrique Peñalosa.



Hollman Morris: Miguel Uribe está con Claudia López, en donde no está es en donde no están los negocios que comparten. Un ejemplo es que el plan de desarrollo de Claudia López fue apoyado por toda la bancada uribista en el Concejo de Bogotá. ¿En dónde no están de acuerdo? En donde no van en los negocios. Migue decía que yo soy el palo en la rueda y claro, yo soy el palo en la rueda a toda la corrupción del país y en este momento la corrupción en Colombia tiene un nombre que se llama metro elevado y yo seré el palo en la rueda de eso.

¿Qué harán con el tema del narcotráfico y con el tema del glifosato?

Hollman Morris: Proponemos que Colombia saque adelante la conferencia mundial sobre el narcotráfico que está contemplada en los acuerdos de paz, para que Colombia no siga poniendo a los muertos. Sacar adelante la sustitución de cultivos de coca, estoy en contra de la fumigación con glifosato porque yo he visto en el territorio que cada fumigación de glifosato son hombre y mujeres que quedan sin trabajo y a la mano de los grupos armados ilegales. Y tercero yo pretendo sacar adelante toda una reglamentación que permita a los jóvenes populares de Colombia, consumidores de sustancias, tener terapeutas públicos, tener clínicas públicas porque eso en las eps no está funcionando.



Miguel Uribe: La inseguridad es una prioridad para mí y hoy hay que reconocer que el narcotráfico es la economía ilegal que financia la violencia. Y su manifestación urbana, el microtráfico, afecta a las familias. El miedo mayor de cualquier papá, de cualquier mamá, es que su hijo caiga en drogas. Yo quiero promover que haya una red de apoyo que una familia en donde hay una persona adulta que cae en el consumo, pueda ser atendido. El consumo debe atenderse desde una visión de salud pública. Pero lo que tengo claro es que el jíbaro, el criminal, el violento que envenena a los jóvenes, esos jíbaros hay que perseguirlos y no puede haber impunidad. Al narcotráfico y al microtráfico se le combate con toda la determinación. A las ollas las vamos a derribar y promover una lucha frontal contra las ollas en todo el país. Creo que el glifosato de precisión, con tecnología, para mitigar efectos ambientales y humanos en su defecto, puede ser utilizado. También creo en la sustitución voluntaria y manual.

¿Cuál es su postura frente a la despenalización del aborto?

Miguel Uribe: Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo creo que hay muchas otras posibilidades para darle oportunidades a las familias. Pero claro que creo que hay que trabajar en el embarazo adolescente infantil. A las niñas que tienen esos bebés el Estado las debe de apoyar para que terminen sus colegios o universidad. Necesitamos también campañas de padres responsables y una campaña de adopción.



Hollman Morris: Yo que soy padre de una mujer de 21 años, respeto total a las decisiones que las mujeres tengan o hagan sobre su cuerpo, son ellas quienes deben decidir. Pero también digo que el Estado, los gobiernos, el funcionario público, la salud pública del Estado no puede evadir su responsabilidades.

¿Adelantarían un diálogo de paz con el Eln?

Miguel Uribe: Mientras el Eln esté delinquiendo, poniendo bombas por Colombia, mientras esté patrocinando la primera línea, atacando a la fuerza pública, un diálogo es imposible. Aquí necesitamos reivindicar a los buenos colombianos que trabajan todos los días para salir adelante y se están viendo afectados por esa violencia. A los criminales hay que combatirlos con determinación. Ser amigos con los criminales es premiarlos.



Hollman Morris: Claro que soy amigo de la paz, claro que soy amigo de salir y de pasar esta página de odio que ha pasado Colombia. Y de promulgar y empezar a buscar un acuerdo de paz con el Eln. Hay que volver a la figura de acuerdos humanitarios en los territorios.

