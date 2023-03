El senador José Alfredo Marín y el representante Luis Eduardo Díaz, ambos del Partido Conservador, le pidieron a la colectividad que reconsideren su posición frente al Gobierno.



Actualmente, los conservadores hacen parte de la bancada del Ejecutivo. Sin embargo, los congresistas están pidiendo que se declaren en oposición.



"Le hemos solicitado a la bancada que nos declaremos en oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro. La colectividad no puede seguir apoyando las reformas que se están impulsando en el Congreso sin tener en cuenta las opiniones de diferentes sectores sociales y empresariales", aseguró el senador Marín.



Igualmente manifestó que en las regiones hay incertidumbre sobre el futuro del país. "Las ideas que defiende el conservatismo no concuerdan con las políticas implementadas por la administración de Petro", sostuvo.

#Comunicado | Con el Representante Luis Eduardo Díaz solicitamos al Partido Conservador declararse en oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.



La petición se conoció el mismo día cuando el partido anunció que no acompañará la reforma laboral que se radicó en el Legislativo. Y es que la bancada se reunió este miércoles para fijar su posición, la cual finalmente será apartar su apoyo al Gobierno en esta iniciativa.



Según informaron en un comunicado, no están de acuerdo con el enfoque que se plantea en el proyecto. Aseguran que la reforma "no atiende las prioridades del Partido en relación al mercado laboral. Como partido defenderemos la generación de empleo, la formalidad y el fortalecimiento del tejido empresarial colombiano, el cual,

en más de un 90 % son MiPymes".



Reunión del partido Conservador sobre la reforma laboral. Foto: Partido Conservador

Efraín Cepeda, presidente de la colectividad, expuso que alzarán la voz en defensa de los desempleados, trabajadores informales y las micro, pequeñas y medianas empresas. "Debemos entender que los desempleados e informales son los más vulnerables, por lo que son nuestra prioridad", señaló.



Desde el partido invitaron al Gobierno a realizar una concertación "en la búsqueda de un texto equilibrado entre lo social y el crecimiento económico, que vaya en sintonía con las verdaderas necesidades que el país reclama".



Respecto a la posición del Partido, si bien no se refirieron al tema, Cepeda ha dicho en varias ocasiones - incluso en diálogo con este diario - que por ahora no tienen planeado cambiar su posición y que seguirán siendo de Gobierno, pero defendiendo lo que ellos llaman las 'líneas azules'.



Aura Saavedra Álvarez

​REDACCIÓN POLÍTICA