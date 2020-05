Polémica por audio que recibió congresista uribista durante plenaria

Inti Asprilla, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, reprochó el comportamiento de algunos congresistas durante la plenaria de este viernes, en la que se estrenó un modelo semipresencial.



Es decir, mientras algunos congresistas estaban presentes en el Capitolio, otros se conectaron desde sus casas.



En su intervención, Asprilla, quien era uno de los presentes en la sede del Legislativo, les pidió a sus compañeros conectados vía Internet que no activen los micrófonos cuando otra persona está hablando y, de paso, comentó que él alcanzó a escuchar un audio que recibió otro representante.

"Es un espectáculo lamentable, y tanto es así que acabo de escuchar a un representante que hablaba con otra persona que le decía: 'cómo me le voy a torcer a usted, si me dio acceso a rentas departamentales'. Entonces, aprendan ustedes mismos a respetar la palabra", dijo Asprilla.



Se refería a Óscar Darío Pérez, representante del Centro Democrático, quien escuchó un mensaje de voz durante el debate, mientras otro congresista hacía su intervención. En el audio, un hombre le decía a Pérez: "Doctor Óscar, yo para usted, para el Congreso, nunca me le tuerzo porque sé que por usted llegué a rentas departamentales".



Luego del llamado de atención de Asprilla, el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien también estuvo de manera presencial en la plenaria, pidió la palabra para ofrecer disculpas en nombre del partido político.

Esto pasó hoy en el Congreso. Al Rpte a la Cámara del Centro Democrático por Antioquia, @oscardarioperez, se le quedó el micrófono abierto y se escucha "Yo a usted al congreso nunca me le tuerzo, pq sé que por ud llegué a rentas departamentales"

¿Con quién hablaba el señor Óscar? pic.twitter.com/pIs1WeGsx1 — AquinoTicias (@AquinoTicias1) May 16, 2020

Sin embargo, el error de Pérez empezó a circular en redes sociales. Varios usuarios, entre ellos el actor colombiano Julián Román, cuestionaron al representante por la identidad del hombre que le envió el audio, pero sobre todo por las "rentas departamentales" que este menciona.



De inmediato, Pérez, en la misma plenaria de la Cámara, dio su versión de lo que él calificó como "una mala interpretación".

​

"En el año de 1993 yo fui secretario de Hacienda del departamento de Antioquia — explicó el congresista—. En esa época, en una sección del secretariado que se llama rentas departamentales, vinculamos a un señor que se llama Luis Carlos Zapata, que, después de muchos años, me mandó un mensaje. Yo le dije que dónde andaba, que no sabía nada de él, y me respondió con otro mensaje, diciendo que él a mí siempre me había acompañado al Congreso como agradecimiento por haberlo vinculado a rentas departamentales de Antioquia".



Pérez aseguró que no había vuelto a hablar con Luis Carlos Zapata. "Jamás tuve interés de que esa persona me acompañara y ya aquí hay gente interpretando rentas departamentales con otro concepto".

Respetado señor Román:



Como usted me hizo una pregunta yo le quiero enviar respuesta a la misma https://t.co/Fe44GESaSX pic.twitter.com/CBN9yG2ppv — Óscar Darío Pérez Pineda (@oscardarioperez) May 16, 2020

