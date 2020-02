'Me impiden entrar a audiencia por llevar bandera LGBTI': Congresista

Este lunes un trino del congresista del Partido Verde, Mauricio Toro, ha generado polémica en redes sociales.

El congresista, a través de un video que publicó en redes sociales, aseguró que este lunes le impidieron ingresar a un audiencia del caso de Sergio Urrego "solamente por llevar una bandera LGBTI".



"Estaba asistiendo a una audiencia pública en los juzgados de Paloquemao, resulta que entré con una bandera LGBTI a acompañar a la audiencia, una bandera que venía enrollada y simplemente íbamos a ser parte, después de un plantón que hicimos afuera de la audiencia para conocer detalles de proceso", aseguró Toro.



Sergio Urrego fue un estudiante que se suicidó en 2014, a sus 16 años, tras ser víctima de homofobia en su colegio.



En el video, el congresista además señala que "inmediatamente, los dos policías que estaban al ingreso de esos juzgados (..) se alertaron y prohibieron el ingreso de ese material".



Tras un cruce de palabaras, que se observa en el video, el Policía señaló: "nada más yo cumplo con la ley. Lo que la norma dice (...) Yo no puedo vulnerar la seguridad del edifico por su culpa".



El congresista le respondió: "yo no la voy a extender, voy a estar en una audiencia pública, me voy a sentar como cualquier ciudadano".



Al continuar el video se observa que una agente de Policía le dice que la audiencia es privada. "Cuando ocurrieron los hechos era menor de edad, la ley 1098 lo dice y no pueden ingresar a la audiencia".



Tras ello, Toro asegura que intentó ingresar a la audiencia sin la bandera "para verificar si la audiencia era privada, pero la audiencia efectivamente era pública y entramos sin problema".



En el video, Toro concluye con la pregunta, ¿ven una bandera LGBTI y pareciera que fuera un arma?



Hasta el momento, la Policía no se ha pronunciado.

Vea el video:

