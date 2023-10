'Condenamos ataque inhumano de Hamás y reacción desproporcionada de Israel': Comunes

El partido Comunes se refirió este martes al conflicto entre Israel y Hamás. El movimiento político presidido por Rodrigo Londoño, y que surgió tras la desmovilización de las Farc en 2016, condenó en un comunicado el "violento e inhumano" ataque de Hamás y la "desproporcionada" de Israel.



"Comunes observa profundamente conmovido y consternado la situación que se vive en el Medio Oriente, particularmente entre los pueblos de Israel y Palestina. Clamamos por la paz, el diálogo civilizado, el alto al fuego y el reconocimiento de dos Estados", señaló Londoño, firmante de los acuerdos de paz de 2016.



En el comunicado hacen un recuento -desde la visión del partido- de los hechos que condujeron al conflicto que se vive en Medio Oriente. Indicaron que los "intereses" de las grandes potencias contribuyeron al agravamiento de la situación, pero condenaron la violencia ejercida por Hamás, así como la reacción de Israel.



"El violento e inhumano ataque de Hamás contra el Estado de Israel y su población civil ocurrido el pasado 7 de octubre, que condenamos, desató la ira de este de manera desproporcionada, atacando no sola las fuerzas hostiles, sino la población civil palestina, en una dimensión sin antecedentes, como lo evidencia la orden a casi un millón de personas de desocupar Gaza en unas cuantas horas, al tiempo que se bombardeaba y destruía gran parte de ella. La justicia impone condenar también esta arremetida despiadada", indicaron.

COMUNICADO PÚBLICO@ComunesCoL observa profundamente conmovido y consternado la situación que se vive en el medio oriente, particularmente entre los pueblos de Israel y Palestina.



"Cabe poner fin al discurso de explicar sus actuaciones por las pasadas acciones del contrario, en una inagotable búsqueda de razones que conduce inútilmente a miles de años atrás. Hay que reconocer las propias culpas. Los pueblas palestino e israelí, así como sus futuras generaciones, merecen una existencia pacífica, una vida calmada de esperanzas y un porvenir de fraternidad y convivencia", agregan.



En la misiva, el partido Comunes pide la "intervención responsable" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para detener el fuego y conducir a negociaciones.



"La única fórmula que vemos viable es la de dos naciones y dos Estados que se reconozcan y respeten mutuamente, conscientes del incuestionable valor de los principios del derecho internacional. No más guerra, no más terrorismo. Sí a la negociación, sí a la paz", concluyen.



Israel completó once días bombardeando Gaza tras el ataque sorpresa por parte de Hamás contra objetivos israelíes el pasado 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos. Los bombardeos en la Franja, en tanto, dejan más de 2.808 palestinos muertos.

