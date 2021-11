¿Cómo será el cónclave entre Gaviria y la Coalición de la Esperanza?

Un nuevo intento para sumar fuerzas para la elección presidencial del 2022 realizarán este domingo varios sectores de centro, entre ellos la Coalición de la Esperanza y el exministro y precandidato presidencial Alejandro Gaviria. Se reunirán en lo que han denominado un cónclave.



La idea central de la reunión es explorar las posibilidades de una alianza para la búsqueda del poder el próximo año.

En el encuentro, que se iniciará a las 8 de la mañana, estarán Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán, Jorge Robledo, Carlos Amaya, Angélica Lozano, Humberto de la Calle,Íngrid Betancourt y Juan Fernando Cristo, quien fue el promotor del encuentro.



Por su puesto que el invitado clave es el aspirante presidencial Alejandro Gaviria, con quien hablarán de la posibilidad de que ingrese a la coalición.



Es muy posible que también asista el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus.



Lo que está previsto es que Íngrid Betancourt y el exvicepresidente Humberto de la Calle sean los encargados de presidir el cónclave.

Uno de los ejes de esta reunión es discutir la posibilidad de que Gaviria entre a la coalición, con el objetivo de que se haga una consulta de centro ampliada el 13 de marzo.



Hasta ahora Gaviria no se había mostrado del todo convencido de entrar a esta coalición y su decisión de asistir al cónclave desató su ruptura con el Partido Liberal.



Otro de los asuntos que se quieren abordar en el cónclave de este domingo es que va a pasar con las listas a Congreso. Se está hablando de tener una lista única para Senado, pero no hay claridad en torno a si será cerrada o abierta y quién la encabezará.



Por ahora varias voces han señalado que debe ser Humberto de la Calle quien lidere la plancha.



Lo que está claro es que la reunión de este domingo posiblemente solo sea el inicio de los acercamientos de la Coalición de la Esperanza con el exministro Gaviria, pero es muy probable que se inicien esos diálogos pero no quiere decir que se acaben el mismo día. Es muy probable que deban continuar en la semana que viene.



