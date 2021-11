Coalición Centro Esperanza es una realidad, tras el cónclave en Bogotá

La Coalición de la Esperanza y el aspirante presidencial Alejandro Gaviria llegaron este domingo a un acuerdo que les permitan llegar unidos para las elecciones del próximo año.



La idea de este encuentro, que se realizó a puerta cerrada, es unir fuerzas en el centro político.



Y, en efecto, se logró un acuerdo entre las partes para llegar unidas a una consulta interna que deberá realizarse el próximo 13 de marzo.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt fue quien hizo el anuncio a los medios. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO



Se redacta una declaración conjunta en la que se procotolizará el acuerdo al que llegaron.



Por ahora como aspirantes presidenciales estarían Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Manuel Galán.



Lo que se definió es que de ahora en adelante se llamará la coalición Centro Esperanza.



Tras el encuentro igualmente quedó determinado que la próxima semana van a trabajar lo que será su propuesta programática unificada para el 2022.



El anuncio fue hecho por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien dijo que esto podrá permitir por fin derrotar a la corrupción.



“Hoy hay humo blanco, el cónclave es un éxito. el centro está unido. Tenemos un acuerdo que les vamos a presentar”, dijo Betancourt.

Comenzó por señalar que el acuerdo se llama Coalición Centro Esperanza.



Dijo que este acuerdo los va a llevar a escoger de una manera democrática a través de una consulta en marzo próximo “al candidato presidencial que todos los demás candidatos de esta coalición vamos a apoyar”.



Reveló igualmente que definió un acuerdo programático, unas reglas de juego para la consulta que serán dadas a conocer la próxima semana.



Dijo que todos los precandidatos están unidos “para darle a Colombia la posibilidad de tener una buena opción en segunda vuelta”.

“Vamos a ganar, aquí está el presidente de Colombia y aquí está también el inicio de una generación de líderes que va cambiar la historia del país”, dijo Betancourt.



Tras esto, el precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, expresó que el centro salió unido y fortalecido con un propósito y objetivo claro, no dejar la segunda vuelta a los extremos. Agregó que el Nuevo Liberalismo continúa en la Coalición.



Galán destacó que una de las definiciones más importantes que resultó del cónclave, fue la decisión de participar en marzo de la consulta popular para definir un candidato presidencial único.



“El 70 por ciento de los colombianos no se identifica con los extremos, dicen ser de centro, quieren una política distinta, algo que en verdad los represente. En 2018, el Centro cometió el error de negarse a una consulta, dejándole a los extremos en la segunda vuelta. Eso no pasará esta vez y la consulta del 13 de marzo es la garantía”, dijo.



El precandidato Sergio Fajardo, por su parte, subió un video en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Nace la #CoaliciónCentroEsperanza. Aquí no hay mesías. Vamos a avanzar de manera coordinada para derrotar a los extremos".

Nace la #CoaliciónCentroEsperanza. Aquí no hay mesías. Vamos a avanzar de manera coordinada para derrotar a los extremos. pic.twitter.com/NWuoGV53IV — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 28, 2021

"Acabamos de firmar el acuerdo de nacimiento de la coalición Centro Esperanza. Habrá consulta popular en el mes de marzo para escoger el líder de la coalición que llegará a segunda vuelta. Vamos a competir fraternalmente, vamos a tener un programa común, vamos a tener una lista el congreso de la República respaldadas por todos nosotros y nos vamos a jugar por la transformación y el cambio de la sociedad colombiana", comentó por su parte Juan Fernando Cristo en un video en sus redes sociales.



ELTIEMPO.COM