Con firmas, buscan que Sergio Fajardo retire su aspiración presidencial

En poco menos de 48 horas cerca de 8.000 colombianos han firmado la petición de la plataforma Change.org para que Sergio Fajardo retire su aspiración presidencial por los señalamientos que se le han hecho de estar involucrado en un supuesto detrimento patrimonial en el caso de Hidroituango.

Los firmantes aseguran que luego de que la Contraloría General de la Nación lo encontrara responsable fiscalmente, junto a otros 26 implicados, por la pérdida de $4.33 billones del polémico proyecto hidroeléctrico, "su candidatura es insostenible y no tiene presentación, por lo menos hasta que no se defina su responsabilidad por los hechos que lo comprometen en el sonado escándalo".



(Vea también: Sergio Fajardo habla de supuesto plan para ‘joderlo’ políticamente)



Según Juan David Duque, un bogotano y actual estudiante de Maestría en Gestión Pública de la Universidad de los Andes, y quien lanzó esta polémica cruzada digital, “los colombianos debemos unirnos de cara a las próximas elecciones a la presidencia para que candidatos como Fajardo asuman la responsabilidad por sus actos y desistan de su candidatura, pues no queremos más mentiras de políticos que quieren gobernar a nuestro país”.



Duque asegura que el ex gobernador de Antioquía y exalcalde de Medellín durante años ha hablado del poder de la decencia, incluso hasta escribió un libro sobre el tema. “Por tal motivo, y siendo coherente con su discurso político, el hoy candidato presidencial debe declinar su aspiración política de llegar a la Casa de Nariño”, dijo.



“Creo fervientemente que hoy más que nunca la política necesita coherencia, decencia y responsabilidad, por eso Sergio Fajardo debe dar un paso al costado en su carrera presidencial”, agregó el ciudadano que está detrás de esta viral ‘firmatón’.



Vale recordar que las circunstancias y actuaciones de esta figura política lo tienen en el radar de los entes de control, junto a otros 26 declarados con responsabilidad fiscal por culpa grave entre los que figuran el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos (2008-2011); los exgerentes de EPM, Federico Restrepo (2008-2011) y Juan Esteban Calle (2012-2015); y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011).



De acuerdo al informe de la Contraloría, el lucro cesante por el proyecto de EPM dejó pérdidas multimillonarias, en las que responsables legales como Fajardo se pasaron por alto las advertencias hechas por la Junta Directiva del mismo desde 2013, cuando se dijo que había riesgo en el proceso de planeación y construcción de la hidroeléctrica.



Aunque este martes 13 de septiembre el exgobernador informó en su cuenta de Twitter que el Juzgado 29 del Circuito con Función de Conocimiento en Bogotá suspendió los términos de su proceso fiscal por el caso Hidroituango ante la Contraloría, lo cierto es que tendrá que responder a los firmantes de esta iniciativa que piden su renuncia como candidato presidencial hasta que se aclaren los hechos que lo incriminan.



Esta petición, que están firmando más de cinco colombianos por minuto, según la plataforma Change.org, ha logrado un crecimiento viral en las últimas 24 horas, convirtiéndose así en uno de los temas tendencia más importantes en las redes sociales de esta semana.



Sin embargo, Fajardo ha dicho sobre este caso que está tranquilo y con la certeza de que actuó correctamente y con transparencia. No obstante, pese al crecimiento de esta campaña digital en redes, el actual candidato no se ha querido pronunciar al respecto, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.



