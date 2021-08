La ‘tormenta perfecta’ que vive el partido Comunes

El Partido Comunes (antes Farc), que surgió del acuerdo de La Habana, vive en estos días una ‘tormenta perfecta’ que ha agudizado las divisiones en la colectividad y la tiene al borde de una escisión.

La escisión es una figura en la que se produce una división real del partido; es decir, se fraccionaría en dos o más partes. Esto ya sucedió el año pasado con el Polo Democrático, que tras un congreso extraordinario decidió escindirse, y el senador Jorge Robledo armó ‘rancho aparte’ junto con los integrantes del denominado Moir.



Sin embargo, en el caso del Partido Comunes, como lo explica el politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Sánchez, esto resulta más complejo, pues sobre la colectividad “caen los beneficios otorgados por el acuerdo de La Habana y en caso de una separación no quedó contemplado qué ocurrirá con estos beneficios”.



Por ejemplo, las 10 curules a las que tienen derecho los excombatientes durante dos periodos por ahora se han otorgado al Partido Comunes, pero si se da una separación, habrá un debate sobre qué sucederá con estos escaños.



Los fantasmas de escisión se agudizaron esta semana, cuando excomandantes de las Farc como Joaquín Gómez, Victoria Sandino y Benkos Biohó, entre otros, suscribieron una comunicación en la que denuncian una supuesta persecución y pidieron la escisión del partido.



Según los excombatientes, desde el 2020 se creó una Comisión de Ética “no registrada ante las autoridades electorales” que inició procesos disciplinarios contra algunos integrantes del partido; entre ellos, Victoria Sandino y Benkos Biohó, congresistas. Tales procesos fueron abiertos por hacer “declaraciones públicas que perjudican a la colectividad”.



La discusión se tensionó más luego del pronunciamiento del jueves del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dejó sin efectos la decisión del Partido Comunes de “separar como militante” a Benedicto González (quien había ocupado la curul de ‘Jesús Santrich’).



El pronunciamiento se dio tras una impugnación interpuesta por González, quien el 12 de diciembre de 2020 denunció que había sido expulsado del partido y que se le impidió ingresar al séptimo pleno del Consejo Nacional de los Comunes.



Frente a esto, el partido emitió un comunicado en el que asegura que en la asamblea extraordinaria de enero se “tomaron importantes decisiones; entre ellas, el reajuste del Consejo Político Nacional, decisión que ya ha quedado en firme por decisión reciente del Consejo Nacional Electoral”.



Hasta el momento, la colectividad no ha decidido si se reunirá para analizar una eventual escisión. Sin embargo, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, aclaró que, en todo caso, “los excombatientes de las Farc, cualquiera que sea el partido político, no podrán acceder a las curules de las víctimas en el Congreso”. Este pronunciamiento no cayó bien en Comunes, que pidió al Gobierno “no inmiscuirse en asuntos internos del partido”.



Por ahora, según la senadora Victoria Sandino, se espera que en caso de una escisión se llegue a un acuerdo sobre cómo mantener las curules. Sin embargo, el asunto pinta difícil, pues Comunes no solo se rige por las normas de los partidos, sino por lo consagrado en el acuerdo de paz.



