Cita urgente del partido Comunes para hablar de su división

Los vientos de división que han soplado sobre el partido Comunes –organización política que surgió de las antiguas Farc- desde sus orígenes han tomado una fuerza que amenaza con convertirse en un huracán con consecuencias para su unidad.

De hecho, los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga han presentado formalmente solicitudes de escisión del colectivo.



En respuesta, su presidente Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, anunció que solicitará la convocatoria urgente del Consejo Nacional de Comunes, para tramitar la petición para dividir el partido en dos.



"Pese a que realizamos nuestra última Asamblea hace apenas 8 meses, y a su negativa y renuncia a participar de ella, en mi condición de presidente del Partido, y como integrante de su Consejo Político Nacional, solicitaré a esa instancia la convocatoria urgente al Décimo Pleno del Consejo Nacional de los Comunes, para dar trámite a su solicitud y que tal instancia evalúe, discuta y apruebe la convocatoria a la Asamblea extraordinaria solicitada", afirmó Londoño en un comunicado.



Para Londoño, "es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional de los Comunes, las decisiones sobre disolución, fusión, escisión o liquidación del Partido".



Se trata de un escollo más para esta colectividad política. En efecto, a pesar de haber iniciado su trasegar político en medio de una gran expectativa, no parece encontrar su rumbo todavía, y el escaso impacto de sus acciones en el Congreso, sumado a las divisiones que ha protagonizado, hacen que su suerte en las elecciones del próximo año sea algo que pocos se atreven a pronosticar.



Comunes es la colectividad que resultó de la antigua guerrilla de las Farc, la cual firmó un acuerdo de paz con el gobierno anterior para dejar las armas y entrar de lleno al mundo de la política. Para ello, según lo pactado, recibió diez curules en el Congreso y una personería jurídica con la que ha avalado candidatos en dos elecciones: las legislativas del 2018 y las regionales del 2019.



Pese a estos beneficios, su suerte en esos comicios no fue la mejor y su presencia en el Congreso es producto –exclusivamente– del cumplimiento de lo pacto y no de la consecución de los votos necesarios para estar en esas posiciones.



Según el acuerdo de paz, esta permanencia será hasta el 2026 y después deberá alcanzar el apoyo popular necesario para mantenerse en el Legislativo.



En las elecciones congresionales del 2018, cuando ingresaron a la lucha democrática, el mínimo de votos para llegar al Congreso se ubicó en alrededor de 458.000 y Comunes, que en ese momento se llamaba Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), apenas obtuvo 52.532 apoyos en el Senado, según la Registraduría.



Y en las elecciones locales del 2019 lograron la elección de Julián Conrado, un excombatiente de las Farc, quien se quedó con la alcaldía de Turbaco (Bolívar). Aparte de Conrado, Comunes no obtuvo mayores resultados, a pesar de haber puesto en competencia a más de 300 candidatos en casi la mitad de los departamentos del país.



