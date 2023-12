Cómo se sienten hoy los colombianos y qué piensan de los desafíos del 2024, según CNC

Con la Navidad y el fin de año, llega la hora de hacer balances. Como parte de estos ejercicios, el Centro Nacional de Consultoría (CNC), en alianza con CM& y EL TIEMPO, hizo una encuesta en la que indagó por la forma en la que los colombianos cierran el 2023 y reciben el 2024. Además del estado de ánimo con el que terminan los colombianos, se preguntó por el estado político y económico del país.

De acuerdo con los encuestados, el país cierra el año con un nivel de percepción positiva. El 66 por ciento de los que participaron del sondeo afirmaron estar muy felices (16 por ciento) o felices (56 por ciento). En cambio, los números de tristeza no superan el 6 por ciento, 4 por ciento infeliz y 2 por ciento muy infeliz. El 22 por ciento de los consultados afirmó no estar feliz o infeliz.



El nivel de felicidad del país es llamativo en cuanto se mantienen niveles ampliamente positivos a pesar de que en el resto de categorías indagadas por el CNC demuestran una percepción en la que hubo un aumento de la visión negativa. Por ejemplo, en temas económicos, la tendencia fue de mayor dificultad.



El 51 por ciento de los encuestados aseveraron que el 2023 fue un año de mayor dificultad económica, mientras que el 18 por ciento consideró que fue de prosperidad. El 31 por ciento de los participantes respondieron que estos 12 meses fueron “como todos los años”.



En esa misma línea económica se preguntó a los encuestados sobre cómo le había ido a sus familias en 2023 y el 38 por ciento contó que “fue un año de dificultades económicas”, el 19 por ciento prosperó y el 43 por ciento se mantuvo igual.



Todo este panorama fue englobado en la pregunta de percepción sobre si Colombia había mejorado o empeorado económicamente. Para el 20 por ciento de los participantes, el país tuvo una mejoría y prosperó. En cambio, el 43 por ciento consideró que el 2023 fue año en el que país retrocedió en su economía. El resto, 37 por ciento, consideró que no hubo cambios en este año que está acabando.



En un aspecto más político, el CNC preguntó por la percepción sobre el estado de la democracia en Colombia. El 42 por ciento de los participantes consideró que esta empeoró en 2023, mientras que el 23 por ciento consideró que hubo una mejora. El 35 por ciento consideró que quedó igual.



Frente a la polarización, la mayoría de los participantes del sondeo, 48 por ciento, señaló que se mantiene igual el país. En cambio, el 38 por ciento le dijo al CNC que considera que hay una mayor polarización en el año que acaba. Solo el 15 por ciento expresó que considera que el país está más unido que hace un año.



En cuanto a la paz, el 46 por ciento de los participantes declaró que Colombia está distante de esta posibilidad. El 30 por ciento consideró que se está igual a 2023 y el 24 por ciento piensa que hubo un acercamiento. Esto es una matriz de análisis frente a la forma en que el país en su conjunto está percibiendo la política de ‘paz total’, uno de los programas bandera del Ejecutivo.



Ante los datos arrojados por la encuesta, Carlos Lemoine, director del CNC, reseñó que se puede evidenciar que en este país “la felicidad va más allá de las circunstancias económicas”. Este acotó que históricamente el país ha tenido altos resultados en cuanto a felicidad sin importar la situación del país.



Aunque hizo la salvedad que en los últimos años se ha reportado un retroceso en las cifras porque en 20219 el 88 por ciento de los colombianos dijo estar feliz y esto ha tenido un descenso paulatino. En 2020, en plena pandemia por el covid-19, fue de 77 por ciento y ahora se está llegando a 66 por ciento. “La gente está alegre para poder vivir”, concluye Lemoine.

La perspectiva del 2024

En las perspectivas para el próximo año, hay una visión positiva en el consolidado, pues el 71 por ciento considera que será mejor que este año. El 15 por ciento piensa que será igual y el 14 por ciento cree que empeorará.



Por esa misma senda está la pregunta de si el país estará mejor o peor en 2024 que este año. El 45 por ciento contestó que será mejor, el 22 por ciento considera que será igual y el 32 por ciento peor.



En un tono similar está la perspectiva económica individual y familiar. El 59 por ciento considera que el próximo año será de prosperidad, mientras que el 19 será de dificultad; el 21 por ciento de los encuestados consideran que será igual al 2023. Curiosamente, la perspectiva no es igual cuando se pregunta por la situación económica general del país.



Frente a la pregunta de si el país tendrá un año de dificultad económica o de prosperidad, el 38 por ciento se fue con la primera opción y 37 por ciento con la segunda. Las opiniones sobre la percepción económica del 2024 están muy divididas. Por otro lado, el 25 por ciento comentó que considera que el país tendrá una perspectiva económica similar a la que ya se tuvo en 2023.

La visión un tanto negativa del 2024 también salta al ámbito político. El 54 por ciento considera que será un año con más polarización que el 2023, mientras que el 41 por ciento piensa que será de más armonía. Tan solo el dos por ciento piensa que será igual y el cuatro por ciento no sabe ni responde.



Aunque sin ser concluyente, esta pregunta da una muestra de cómo el país percibe la arena política en estos momentos. La mayoría de los encuestados señala que habrá un ambiente más polarizado que en 2023, que ya de por sí tuvo un ambiente político convulso.



En cuanto a la perspectiva a nivel mundial, el 34 por ciento de los encuestados considera que será peor que en 2023, mientras que el 38 por ciento piensa que será igual. Solo el 28 por ciento de los participantes consideran que las cosas mejorarán.

Personajes del año

La encuesta del CNC también indagó por los personajes del año. En la categoría de hombres, los primeros cinco los ocuparon Luis Díaz padre e hijo (31 %), el presidente Gustavo Petro (21 %), Rigoberto Urán (14 %), Francisco Barbosa (7 %) y James Rodríguez (5 %). Por el lado de las mujeres aparecen Lesly Mukutuy, la hermana mayor de los sobrevivientes del Amazonas (30 %), Karol G (19 %), Shakira (16 %), Linda Caicedo (9 %) y la vicepresidenta Francia Márquez (6 %). Para Carlos Lemoine, estos personajes son “aquellos que logran convocar lo mejor de la solidaridad del país”.