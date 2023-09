Cada vez es más cercana la cita para que los colombianos elijan los próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles del país, el próximo 29 de octubre.



Por ello, muchos ciudadanos, registraron su cédula y cambiaron su puesto de votación con el fin de facilitar el trámite. Sin embargo, aún queda el interrogante de ser o no jurado de votación.



Este 2023 la Registraduría habilitó 12.098: 5.607 son puestos urbanos y 7.311 puestos rurales. Además, contarán con más de 120.000 mesas de votación.



De acuerdo con la Registraduría, ya se venció el plazo para cargar la información de las personas elegibles como jurados, ya que la fecha era hasta el pasado domingo 10 de septiembre. Esta labor le correspondía a los jefes de personal de empresas públicas y privadas, instituciones educativas y miembros de partidos y movimientos políticos.



Ahora bien, los jurados de votación son ciudadanos que representan a la sociedad civil durante una jornada de votación, se encargan de manejar el material electoral, diligenciar formularios, vigilar las urnas y por último, realizar en conteo de cada mesa de votación.

¿Cómo se escogen los jurados?

La Misión de Observación Electoral (MOE) explica que este proceso se lleva a cabo mediante un sorteo: “La conformación de las listas de los jurados de votación se realiza a través de un software diseñado por la Registraduría, el cual se alimenta con las listas que remiten los jefes de recursos humanos de las entidades públicas, de las empresas, directorios políticos y establecimientos educativos”.



Ahora bien, el 14 de octubre es la fecha límite para la realización del sorteo y la respectiva publicación de listas de jurados de votación.

La Registraduría avanza con la logística de las mesas de votación en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué ocurre si usted no asiste como jurado de votación?

No presentarse es un error no solo por su ausencia, sino también para su bolsillo, pues de acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral, el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación. Es decir, si usted falta puede ser multado con una cifra de hasta 10 salarios mínimos vigentes.



Es decir, una cifra cercana a los 10.000.000 millones de pesos, por ello el excusarse bajo el argumento de no haber sido notificado no es válido. Es su obligación consultar si fue seleccionado para prestar este servicio.



El artículo 5, de la Ley 163 de 1994, respalda lo mencionado, explicando que de faltar sin justa causa, puede llegar a ocasionarle el ser destituido de su cargo -en caso de ser servidor público-.



Además, las sanciones no terminan allí, ya que los jurados de votación que no firmen las actas de escrutinio serán sancionados con una multa igual a los 10 salarios mínimos vigentes.

Existen justificaciones válidas para faltar

Grave enfermedad del jurado o su cónyuge, padre, madre o hijo. Muerte del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo ocurrida el día de

las elecciones o dentro de los tres días anteriores a la elección. No ser residente en el lugar donde fue designado. Ser menor de 18 años. Haberse inscrito y votar en otro municipio.

¿Cómo validar si usted es jurado?

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página oficial de la Registraduría, una vez allí seleccione la opción ‘Servicios a la ciudadanía’. Busque la sección ‘Electoral’, en la cual también puede consultar su puesto de votación. Elija ‘Consulta de jurados de votación’ Allí, el portal web le pedirá su número de cédula y verificar el código captcha. Seleccione la opción ‘Consultar’.

Presentar su certificado de votación, también le trae varios beneficios como, por ejemplo, descuentos en la matrícula para estudiantes de educación superior, en el pasaporte, en trámite de la libreta militar, además, media jornada de descanso laboral, la cual puede hacer efectiva hasta 30 días después de la fecha de elección.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

