¿Cómo saber si mi cédula está registrada para votar?

Cuando se acercan las elecciones presidenciales y legislativas son aún muchos los ciudadanos que no conocen si su cédula ya se encuentra inscrita y habilitada para votar.

Quienes tengan esta duda, pueden ingresar a la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil y consultar su lugar de votación.



Para ello, se debe ingresar a la página www.registraduria.gov.co, luego acceder al banner “Consulte aquí donde tiene inscrita su cédula” e ingresando su número de documento, el sistema le arrojará el puesto donde está habilitado para sufragar.



Deben inscribir la cédula todas aquellas personas que cambiaron su lugar de residencia, bien sea un cambio de barrio, de ciudad, departamento o de país. También, todas aquellas personas que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no han inscrito su cédula ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 27 años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral.



Si requiere inscribir su cédula para votar en las elecciones de Congreso de la República, este proceso ya se inició desde marzo de este año y va hasta el 13 de enero de 2022 en todas las registradurías del país.



Por su parte, para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República a realizarse en el 2022, el periodo de inscripción arrancó el 29 de mayo y se extenderá hasta el 29 de marzo de 2022.



