¿Cómo quedaron los Aguilar en Santander tras elecciones del domingo?

En Santander, sobre todo en los círculos académicos y de conocedores, hay una tesis de que el clan Aguilar no puede ganar dos elecciones seguidas y al parecer se confirmó nuevamente. La ficha de dicha familia, Héctor Mantilla, perdió en contra del general en retiro Juvenal Díaz Mateus. Lo que daría validez a dicha teoría.



“Pasaron a ser de los grandes electores que todo el mundo quería su apoyo, a un grupo vergonzante. Todos los negaban. Hubo muchos que hasta se molestaron porque los asociaron con ellos, como ocurrió con Díaz Mateus”, expresó el conocedor en la movida santandereana Gerardo Martínez frente a los resultados de este domingo.



A nivel departamental se pueden considerar a los Aguilar como uno de los grandes derrotados de la contienda. No solo perdió su ficha, sino que apenas sacaron uno de los diputados que llevaban con el Partido Conservador.

Anuncian respaldo al exalcalde de Floridablanca. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

De acuerdo con distintos expertos en la movida política santandereana, la derrota de los Aguilar se gestó desde el año pasado, en las legislativas y presidenciales. Desde ese momento se les comenzó a ver de forma vergonzante por los procesos en contra de Richard Aguilar y ante los escándalos de la actual gobernación, la de Mauricio Aguilar. Además, a esto se le suma la solicitud del patriarca, el coronel Hugo Aguilar, para poder entrar en la JEP.



El clan estaba muy desprestigiado. Sin embargo, aún así fueron importantes en las elecciones legislativas. Estos fueron en llave con el clan Díaz Mateus para poner a Luis Eduardo Díaz Mateus como representante. Esta alianza de familias, que fue exitosa, se iba a replicar en el ámbito regional, pero al final no se pudo consolidar y fueron por caminos separados.



Una de las razones habría sido unas diferencias en el aval a la alcaldía de Floridablanca otra había sido un desencuentro entre el general Díaz Mateus y el coronel Aguilar por cuenta de las históricas diferencias entre miembros del Ejército y la Policía. “Una cosa es ser general del Ejército y otra coronel de la Policía. Nunca se han entendido muy bien”, dijo Martínez.



Lo cierto es que ambas situaciones llevaron a una ruptura de los Aguilar con los Díaz Mateus y esto llevó a un enfrentamiento de dos clanes muy fuertes. Las diferencias se hicieron evidentes en distintos espacios, en los que incluso hubo denuncias de supuesta intervención del gobernador Mauricio Aguilar para beneficiar a Mantilla e ir en detrimento del oficial en retiro. Tanto así que Juvenal Díaz hizo duros señalamientos en redes sociales.



“Gobernador Mauricio Aguilar, otro riesgo para las próximas elecciones es la falta de garantías por su presunta participación indebida e ilegal en política, ¿Es cierto que usted está llamando a presionar alcaldes, contratistas y empleados de la Gobernación para que apoyen a un candidato?”, dijo el ahora gobernador electo en plena campaña.



Al final, la contienda entre los dos clanes terminó siendo para el Díaz Mateus, el cual uno de sus cabezas originales, Iván Díaz Mateus, fue condenado por su participación en la Yidis Política. De esta forma uno de los generales que hasta hace un año estuvo en las Fuerzas y salió por decisión del presidente Gustavo Petro gobernará Santander en los próximos cuatro años.

Richard Aguilar fue gobernador de Santander. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Además de lo ya dicho, hay otro elemento a tener en cuenta y es lo que se señaló antes, la dificultad que tiene los Aguilar para ganar dos elecciones seguidas. La razón sería la dificultad para endosar su reconocimiento a personas ajenas a la familia. Esto se evidenciaría en el registro electoral desde 2003.



En ese año ganó Hugo Aguilar las elecciones a la gobernación. Como ninguno directamente relacionado con la familia se podía lanzar, apoyaron a Didier Tavera, pero este fue vencido por Horacio Serpa. Luego, se hablaba de un intento de Hugo Aguilar por volver a la gobernación, pero el proceso por parapolítica frenó sus aspiraciones.



El coronel fue reemplazado por su hijo Richard Aguilar, que se impuso en 2011. En la misma dinámica trataron de endosarle su reconocimiento a Holger Díaz, pero este fue vencido por Didier Tavera, que para ese momento se había alejado del clan. En 2019 volvieron a presentar a un vástago de la familia, Mauricio Aguilar, y ganó. Cuatro años después, se vuelve a repetir el ciclo impuesto desde hace 20 años.

El panorama en Bucaramanga

Contrario al nivel departamental, en Bucaramanga ganó alguien que tendría línea con los Aguilar, Jaime Beltrán. Aunque este insistió hasta la saciedad en que no tenía vínculos con dicha familia, varios aseguraron que se trataría de una posición vergonzante. Incluso el actual gobernador, Mauricio Aguilar, contradijo lo dicho por el ahora alcalde electo.



“Hay unos candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga que hay que invitarlos para que vayan al polígrafo a ver si no han buscado a mi padre y mi hermano para que los apoyen (…) Se han venido ensañando con la familia Aguilar y por eso el llamado al doctor Jaime Andrés, al doctor Horacio José y al doctor Fabián Oviedo que se sometan al polígrafo si no es verdad lo que estoy diciendo, han buscado a mi padre y mi hermano para que reciban ese apoyo político”, dijo el actual todavía gobernador.



Por este señalamiento, Jaime Beltrán pidió que se nombrara un gobernador ad hoc para que asumiera la contienda electoral. Por otro lado, se ha identificado a contratistas y otros cercanos a los Aguilar en los equipos de Beltrán. Para muchos, esta sería la prueba máxima de la cercanía de la familia con el ganador del domingo. Incluso, concejales cercanos al clan le hicieron campaña al pastor Beltrán. Incluso, en Bucaramanga se llegó a hablar que el patriarca, Hugo, estaba con Beltrán y el segundo, Ricgard, estaba con uno de los derrotados.