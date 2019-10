Cómo quedan los presidenciables para el 2022

Las elecciones de ayer, sin duda, y así lo admitieron los partidos desde hace días, fueron la cuota inicial para las presidenciales del 2022.



Para nadie es un secreto que el poder local es la base de la pirámide y que todos los partidos saben que contar con alcaldes, gobernadores, concejales y diputados es clave para hacerse fuertes a la hora de la votación.



Por eso, para los entendidos en política, ayer no solo estaban en juego las 32 gobernaciones y las 1.102 alcaldías, además de asambleas, concejos y juntas administradoras locales, sino el ‘case’ para las presidenciales.

Es por eso que los partidos y algunos de los que ya se pueden considerar como presidenciables echaron sus cartas, con una apuesta dura que a algunos parece que no les salió muy bien.



Nombres como los de Sergio Fajardo y Gustavo Petro terminaron convertidos en protagonistas de una campaña en la que ellos de manera directa no eran aspirantes.

El expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, trabajó sin cesar los últimos meses. Se podría decir que recorrió todo el país apoyando a sus candidatos y sembrando para el Centro Democrático.

En la costa Caribe, la familia Char mostró que a la hora de ir a las urnas ellos, por lo menos en Barranquilla y el Atlántico, prácticamente son invencibles. Y en los últimos días reiteraron su afinidad con el exvicepresidente y excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical.



Haciéndose notar y mostrando sus candidatos también estuvieron Sergio Fajardo y Gustavo Petro.



Tampoco se puede desconocer el trabajo que realizó el expresidente César Gaviria con el Partido Liberal, pues estuvo ‘agitando el trapo rojo’ para que su partido siguiera siendo protagonista de las elecciones en nuestro país.



Este es un asunto de simples matemáticas. Entre más gobernadores y alcaldes amigos se tenga, será más fácil conseguir apoyo para una eventual aspiración presidencial.

Para Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado, las elecciones fueron “el estartazo que prende la campaña”.



Por eso es que desde anoche mismo casi todos los partidos salieron a cobrar triunfos. “Estas elecciones no solo repartieron nuevamente las cargas políticas, sino que mostraron algunas debilidades”, dijo Libreros.

Foto: Vanexa Romero

Uno por uno

Petro no sale bien librado en su eventual futura aspiración en la medida en que en Bogotá ganó Claudia López, quien no solo es muy cercana a Sergio Fajardo, sino que incluso al comienzo de esta campaña ya habló de la candidatura presidencial del exgobernador. Además, ella ya fue su fórmula vicepresidencial.



Eso significa que Petro podría quedarse sin buena parte de su fortín electoral, que indudablemente está en Bogotá.



Y al uribismo también se le enreda un poco la sucesión de Iván Duque. La propia directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, le reconoció hace poco a EL TIEMPO que “sin duda” esta elección tenía que ver como la cuota inicial para el 2022. Y, definitivamente, los resultados, en lo regional, no lo dejan como un partido fuerte para la próxima presidencia.



Para Patricia Muñoz Yi, catedrática de la Universidad Javeriana, en efecto, las elecciones regionales que concluyeron ayer tenían unas figuras presidenciables asociadas a algunos de los candidatos.

“El uribismo sale golpeado, mientras que el triunfo de Claudia López deja en una posición favorable a Fajardo, que va a empezar a cobrar”, dijo.



De acuerdo con la profesora Muñoz, el petrismo o la Colombia Humana cuando se mira a nivel nacional “no tuvo unos resultados favorables”, como tampoco los tuvo Cambio Radical.



Mientras tanto, los liberales anoche aseguraron que tienen 7 gobernaciones propias y 15 en coalición. Las cuentas de los ‘rojos’ pasan por el trabajo que realizó el expresidente Gaviria. Y para nadie es un secreto que su hijo Simón, eventualmente, podría ser candidato en el 2022.



Para Libreros, esas elecciones “mostraron debilidades como las del Centro Democrático y le propinaron un duro golpe a Petro”.



Para él, también evidenciaron la debilidad del partido de gobierno, que no pudo tener un ‘case’ que le dé la suficiente tranquilidad para llegar con una apuesta en 2022.



