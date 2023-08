En Colombia no es novedad que la competitividad en las contiendas electorales haga que las campañas graviten alrededor del ataque entre candidatos. El problema, según expertos, se presenta cuando las agresiones verbales trascienden las propuestas.



Hace un año, los colombianos fueron testigos de una dura puja por la presidencia que terminó en la victoria de Gustavo Petro. En varios momentos, los debates se convirtieron en tensionantes cruces de palabras entre excandidatos como Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo y el ahora jefe de Estado.



Para las elecciones regionales aún quedan dos meses para que los 132.553 candidatos inscritos -13,73 por ciento más que en 2019- sigan haciendo campaña en sus territorios. No obstante, algunos ya juegan estas cartas basadas en la descalificación y ofensa de las candidaturas de sus oponentes.



En palabras del senador Humberto de la Calle, estas formas de hacer campaña hacen parte de una degradación del ejercicio político en Colombia. “Realmente no hay reflexión. Por muchos defectos que tuviéramos en el pasado, el ejercicio político implicaba colocar una tesis y responder con antítesis, era una reflexión que tenía un sustento lógico. Ahora lo que hay es un enorme fanatismo de tal manera que la reflexión ha sido reemplazada por el insulto”, señala.

Humberto de la Calle hace parte de la Comisión I del Senado de la República Foto: Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

Ahora bien, no es que no existan propuestas. De hecho, los candidatos para cargos uninominales deben tener un programa de gobierno para poder ser elegidos. Sin embargo, el estratega y analista político Álvaro Benedetti explica que esto no siempre es el plato fuerte de sus salidas públicas ya que “para obtener reconocimiento y sobresalir en esta sociedad iletrada para los asuntos técnicos atenientes a lo público y además morbosa que se jacta de la desgracia ajena, los ataques se convierten en un vehículo para hacer crecer las campañas”, sostiene.

Para Miguel Silva, consultor político experto en gestión de crisis, el aumento de este escenario conflictivo va ligado a la posibilidad que no había antes de llegar en cuestión de segundos a millones de personas a través de las redes, cuyos algoritmos promueven el odio y la rabia produciendo que “su tráfico, que es de lo que viven, aumente”, manifiesta.

En relación a esto, un monitoreo realizado por Kreab Colombia y Global News a 286 medios de comunicación locales y nacionales, revelaron cuáles son los candidatos a las alcaldías de las principales ciudades del país que más exposición mediática tuvieron durante el inicio de contienda electoral (entre el 19 y el 29 de julio).



De acuerdo con Kreab Colombia y Global News, los diez candidatos con más menciones fueron Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo (candidatos en Bogotá); Federico Gutiérrez (candidato para Medellín), Alejandro Char (Barranquilla), Roberto Ortiz, Alejandro Eder (Cali), Juan Carlos Upegui (Medellín) y Dumek Turbay (Cartagena). A este grupo se unió Tulio Gómez, candidato a la gobernación del Valle del Cauca.

Jorge Enrique Robledo, Gustavo Bolívar, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Con las limitaciones de tiempo y caracteres que exigen las redes, la política se ha convertido en una mezcla de eslogan y expresiones de fanatismo”, resalta con preocupación Humberto de la Calle porque, según él, “muy buena parte provienen de cuentas que son indescifrables. No pertenecen a una persona real y todo esto inunda las redes”, comenta.

En esa misma línea se detiene Benedetti, quien afirma que esta dinámica trivializa la democracia y hacen de la política un ejercicio novelesco antes que uno intelectual y basado en argumentos. “Por supuesto puedes encontrar excepciones. Otros se preocupan por hacer un ejercicio interesante para movilizar sus ideas”.



Una investigación del Departamento de Estudios de la Universidad de Guadalajara en 2020 subraya que la proliferación de ataques está dirigidos a un público electoral especifico: los ciudadanos indecisos. De acuerdo a la institución, las arremetidas políticas buscan persuadir a esta población electoral para que su “aprecio” por el contrincante disminuya.

Un primer incentivo para atacar, según los expertos, son las encuestas. “Especialmente cuando un candidato comienza a despuntar”, comenta Benedetti. En ese instante se activan los comportamientos para desacreditar al oponente ante la palestra pública, esperando que este se pronuncie y se desvíe de su propio contenido programático.



¿Falta preparación en los debates? Según Benedetti, en la gran mayoría de territorios, a excepción de las grandes ciudades –de las que no se salvan todos- no existe la mejor idoneidad académica ni mucho menos la experiencia o la trayectoria pública que a priori garantice un ejercicio de riguroso basado en soluciones a los problemas que aquejan a los ciudadanos, más allá de los lugares comunes.

Candidatos inscritos para la alcaldía de Medellín. Foto: Cortesía

No obstante, Patricia Muñoz Yi, docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana dice que destacar los defectos o hechos de corrupción, violencia intrafamiliar o situaciones personales donde el candidato puede dar muestras de incoherencia puede hacer que decisión de voto de los electores sea reemplazada por la abstención.



“Nuestro país tiene altos niveles de abstención electoral precisamente porque buena parte de los ciudadanos se desencantan cuando se dan a conocer hechos negativos de las candidaturas. Eso aleja a muchos ciudadanos del ejercicio del voto porque sienten que no se va a transformar la realidad”, cuenta Muñoz Yi.

Candidatos a la alcaldía de Cali. Foto: Archivo particular

A falta de dos meses para que los colombianos salgan a las urnas, una encuesta de Invamer pagada por la alianza entre El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio mostró que ninguna de las cinco grandes ciudades se llega a más de un 50 por ciento de encuestados que están completamente seguros de salir a votar en la jornada electoral.



Miguel Silva, por su parte, también expone por qué esta táctica puede ser dañiña para los políticos que aspiren triunfos en las regionales. “Puede servir para solidificar la base pero sin que traiga un solo voto adicional (un candidato de derecha contra uno de izquierda o al revés). En cambio, atacar a un candidato con el que se tiene “cruce de votantes” puede ser dañino porque esos votos se van para otro lado”, dice.



Para ejemplificar este error, acude a los resultados de un reportaje publicado el 6 de mayo en la revista semanal de El País de España. En este, se buscaba averiguar razones que explicaran la reelección de varios alcaldes que llevan más de ocho años en el cargo.



“Más allá de las líneas de partido, más allá de la polarización que divide a las sociedades, hay siempre un factor común: hay que hablar de las soluciones a los problemas. La gente no vive de la ideología ni de los insultos. Al llegar a casa están los temas reales, el desempleo, la inseguridad, la movilidad imposible, el hambre, la inminente crisis de salud. Respuestas a esos problemas: eso es lo que de verdad quiere la gente”, señala.



Por su parte, Fresia Liliana Parra, psicóloga de la Universidad Nacional, sostiene que si en estos meses discusión política se canaliza por el camino de las emociones lo único que se podrá recoger será un ambiente electoral más polarizado: “En esto de la comunicación sabemos que las emociones juegan un gran papel, por lo que usarlas mal puede ser un mal ejemplo a todas luces y una mala estrategia que deteriora nuestra sociedad”, explica.

Cómo evitar este escenario a dos meses de los comicios

Para que la carrera de estas elecciones gire alrededor de argumentos sólidos y propuestas para la ciudadanía, expertos marcan que es necesario involucrar a las organizaciones de la sociedad civil (medios, academia y gremios empresariales) en un frente común que privilegie la exposición de buenas prácticas democráticas y no las que eleven tensiones.



“Hay que mantener unos valores democráticos sólidos que verdaderamente contribuyan a que los ciudadanos puedan tomar las mejores decisiones. Si bien la decisión de voto es una decisión que involucra a lo racional y lo emocional, debemos trabajar para que sea cada vez más racional. Confrontemos propuestas”, propone Patricia Muñoz.



Asimismo, Álvaro Benedetti recomienda que los candidatos y candidatas se asesoren con buenos equipos de trabajo, liderados por consultores que entiendan la importancia de brindarle a los electorales valor agregado en cada comunicación.

“Se necesita que los candidatos en sí mismos tengan esa convicción de promover un liderazgo basado en propuestas y entiendan que la investidura a la que aspiran demanda rigor”, agrega.



Por su parte, Fresia Parra hace un llamado a quienes moderen los debates para que intervengan y favorezcan el intercambio ponderado: “Deben poner unas reglas claras a los candidatos, como penalizar de modo que no pierda tiempo que podría usar dando propuestas serias para que el electorado esté mejor informado”, asegura.



En últimas, coinciden todos que lo esencial de estas campañas pasará por argumentarle a los electores por qué un programa de gobierno puede mejorarles sus condiciones de vida. “Los votantes no quieren solo un botafuegos sino alguien que venda esperanza creíble”, concluye Silva.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA

Ficha técnica de la encuesta citada de Invamer



Empresa que realizó la encuesta: Invamer S.A.S.

Encomendación de la encuesta y fuente: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador.

Objetivos específicos:

✓Medir la intención de voto en Bogotá, Medellín, Cali,

Barranquilla, y Bucaramanga para las próximas

elecciones de alcaldes.

✓ Medir el conocimiento y la favorabilidad de los

candidatos.

✓ Identificar cuáles son los problemas que debería

solucionar el próximo alcalde.

✓ Evaluar la imagen y gestión de los alcaldes actuales,

así como el estado de ánimo de las ciudades

evaluadas.

✓ Conocer la afinidad política de los ciudadanos.

Universo:

Hombres y mujeres mayores de 18 años o más, de

todos los niveles socioeconómicos, aptos para votar en

las elecciones y que sean residentes en: Bogotá

(5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126),

Barranquilla (810.019) y Bucaramanga (390.351), para

un total de 9.866.662 personas, según el censo de

2018.

Tamaño y distribución de la muestra:

Se realizaron 3.000 encuestas distribuidas así:

Bogotá 600

Medellín 600

Cali 600

Barranquilla 600

Bucaramanga 600



Sistema de muestreo:

La muestra se seleccionó siguiendo las siguientes

etapas:

Se realizó un muestreo estratificado por los niveles

socioeconómicos de las ciudades a evaluar.

• Se seleccionó un muestreo aleatorio sistemático

para definir las unidades primarias (manzanas) y las

unidades secundarias (hogares).

• Se realizó una selección aleatoria simple de una

persona mayor de 18 años en cada hogar, apta para

votar

Marco muestral:

Cartografía urbana de las ciudades a evaluar para

seleccionar a las personas. Este marco muestral cubre

el 95% del grupo objetivo.

Margen de error:

Los márgenes de error dentro de unos límites de

confianza del 95%, son: Para el total de la muestra por

cada ciudad (600 encuestas), el margen de error fue:

+-4.00%.

Para las preguntas de intención de voto, el margen de

error fue: Bogotá +-5.09%, Medellín +-5.51%, Cali +-5.55%, Barranquilla +-4.93%, Bucaramanga +-5.17%.

Técnica de recolección de datos:

Encuestas personales en el hogar de los encuestados a

través de tablets y para las preguntas de intención de

voto se utilizó tarjetón.

Fecha de recolección de datos: Del 22 al 27 de agosto de 2023.

Número de encuestadores: El trabajo de campo se realizó con 63 encuestadores.

Método de validación: Se revisaron el 100% de las encuestas y se

supervisaron de forma directa el 10% de las mismas

Tasa de respuesta: La tasa de respuesta total fue del 33.06%.

Se calculó con el número de encuestas efectivas

sobre el número de casos contactados de la muestra.​