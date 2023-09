Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y miembro de la comisión política de la coalición con la que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, habla, en entrevista con EL TIEMPO, sobre las elecciones regionales del 29 de octubre.



Afirma que le hubiera gustado llegar a estos comicios como una sola fuerza política, pero esto no fue posible: "Los partidos inscribieron sus candidaturas cada uno. Al final, si salen, van a ser parte de la coalición política más que jurídica del Pacto. Pero, repito, nos hubiera gustado que la marca que hubiese imperado fuera solamente la del Pacto".



(Lea: ‘Aplazar las elecciones no debería ponerse sobre la mesa’, dice la directora de la MOE)

¿Qué viene para el Pacto Histórico de cara a los comicios del 29 de octubre?



Este es el bautizo del Pacto Histórico en las elecciones territoriales. Aspiramos a poder sembrar la semilla que logramos hacer, germinar y crecer, con la conquista en el Congreso con una bancada histórica y la conquista de la Presidencia con Gustavo Petro, esta vez en las regionales. Creo que en cualquier caso vamos a ser una fuerza política nueva en el país, con muchos concejales, con diputados, alcaldes y gobernaciones, aunque, sobre todo en el caso de alcaldías y gobernaciones lo que, seguramente se va a presentar más en el caso del Pacto, la conquista de aliados.



(Le puede interesar: El reto de garantizar la seguridad en elecciones: 700 candidatos han pedido protección)

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: Prensa Gabriel Becerra

¿Por qué lo dice?



El Pacto no ha podido contar todavía con liderazgos y con candidaturas fuertes. Éramos un poco consientes de eso en el caso de gobernaciones y alcaldías. Pero creo que vamos a tener muchos concejales y diputados. En la actualidad prácticamente no tenemos. Eso va a ser un avance para nosotros. ¿Qué tanto es el avance? Pues habrá que mirarlo porque queríamos ir de manera más unificada.

¿Y por qué no se logró?



El potencial del Pacto es ir unificados pero, en la medida en que crecieron las personerías jurídicas. Pasamos de avalar la candidatura del presidente Petro y la campaña del Congreso con seis personerías. Ahora alcanzamos a agrupar 13, algunas de ellas con agendas muy particulares. Pero si miran el universo de los 13 partidos del Pacto de candidaturas tienen alrededor de 21.000 candidaturas y las que logramos inscribir como Pacto con más de 3.000. Me hubiera gustado que la relación fuese distinta.



(Siga leyendo: Juan Fernando Cristo: 'Colombia tiene que avanzar hacia el federalismo')

¿Y por qué no se unieron?



Por varias razones. Políticamente implica construir acuerdos que, ojalá, nos lleven a la constitución de un solo movimiento político y eso no se construye de una manera vertical e impositiva. Poner de acuerdo no solamente a los seis partidos sino a más, no necesariamente los 13. Pasar a eso, lo que implica sacrificar personerías jurídicas, ponernos de acuerdo en un programa político, elegir una dirección unitaria. Eso no se hace en dos meses.

Facebook Twitter Linkedin

La bancada del Pacto Histórico en rueda de prensa de este miércoles 31 de mayo. Foto: Pacto Histórico

El presidente Petro tiene la idea de que el Pacto se convierta en una sola organización. Hay que discutir cómo sería esa organización. A mí, por ejemplo, me gustaría la idea de que esto sea como una especie de Frente Amplio de Uruguay, donde hay varias tradiciones políticas, no se pierden las identidades ni la diversidad, que son una riqueza del Pacto, pero se mantiene la unidad en personerías jurídicas para participar. Pero no nos dio el tiempo. La diversidad nuestra hace que las decisiones sean mucho más lentas, algo que no pasa en partidos como el Conservador y Liberal, donde a veces las decisiones las define una sola persona. No era negociar 32 listas a la Cámara sino más de 1.000 municipios.



(Otra noticia recomendada: Elecciones regionales: van 200.000 inscripciones de cédulas anuladas por trashumancia)

¿Y finalmente qué pasó?



Los partidos inscribieron sus candidaturas cada uno. Al final, si salen, van a ser parte de la coalición política más que jurídica del Pacto. Pero, repito, nos hubiera gustado que la marca que hubiese imperado fuera solamente la del Pacto.

Se entiende lo complejo de las listas a corporaciones públicas. ¿Pero por qué no lograron conseguir otro gran candidato, alguien que lleve las banderas del Pacto, más allá de Gustavo Bolívar para Bogotá?



Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Porque un cuadro político no aparece de la noche a la mañana. Un vocero y un liderazgo político exige en una visión tradicional la trayectoria de vida de un hombre como Gustavo Petro y otras candidaturas que hemos tenido. Lo que son fenómenos políticos, pues no aparecen en todas las regiones. Nos ha tocado, además, enfrentar históricamente una política tradicional. A la gente le da miedo participar y la violencia ha eliminado dirigentes. Hay una capacidad muy grande de las mafias electorales. Entonces cualquier dirigente o cualquier liderazgo que va surgiendo o es amenazado o es cooptado. Ese es un fenómeno, se salva un poco la gente que sale de los territorios.

¿Qué está en juego para el Pacto en las regionales?



Hay varias palancas que inciden en lo que va a pasar en el 2026. Los resultados de octubre son una, pero no son la única. A todo gobernador y alcalde que llegue le interesará estar con unas relaciones, por lo menos, de respeto con el Gobierno Nacional. En la actualidad no tenemos ningún gobernador. El único aliado que tenemos en Carlos Caicedo, en Magdalena. Si logramos elegir ojalá 10 aliados eso sería un avance muy grande. En las ciudades capitales la joya de la corona es Bogotá y estamos en la pelea. Pero el futuro de Bogotá no se puede definir sin tener en cuenta al Pacto Histórico. Y el futuro de Bogotá está atado a la izquierda, al progresismo. Las luchas de esta ciudad se han construido con la gente de la izquierda y del progresismo. Tenemos todas las posibilidades de ganar, vamos a tener una buena bancada de concejales, ediles. Para nada nos sentimos derrotados en la pelea que se está dando en Bogotá.

¿Qué resultados esperan?



Todo el mundo está pensando en el titular del 30 de octubre. Creo que el Pacto Histórico continuará siendo una fuerza decisiva no solamente a nivel nacional por la Presidencia y el Congreso, sino en los territorios. Creo que tendremos una importante bancada de concejales y diputados. Estamos dando la pela en Bogotá, sobre todo, que creo que va a ser decisiva. Y creo que en el grueso de gobernaciones y alcaldías esperamos que con nuestros aliados poder tener un aumento significativo de la presencia que tenemos ahora. El Pacto Histórico se mantendrá como una coalición política decisiva en la política colombiana.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA