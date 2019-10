El debut de la Farc en la arena electoral regional

En un hecho esperanzador y muy significativo Julián Conrado se convirtió ayer en el primer excombatiente de las Farc que llega a una alcaldía por elección popular.

En el debut de las antiguas Farc en una contienda regional, Conrado, conocido como el cantante de las Farc, se convirtió en el nuevo alcalde de Turbaco (Bolívar). Con el apoyo de la Colombia Humana y la UP, el excombatiente venció las maquinarias en ese departamento.



Si bien es cierto que se trata de un excombatiente, este triunfo no se le puede anotar directamente al partido Farc, pues Conrado montó su candidatura en rancho aparte.



Esto sucedió en gran medida debido al estigma con el que cargan los miembros de esa colectividad, a tal punto que el partido no alcanzó, a nombre propio, ninguna de las 15 alcaldías a las que presentó candidato y al cierre de esta edición la mayoría de sus listas a asambleas y concejos se estaban quemando.

En total, esta joven colectividad inscribió 308 candidatos en 23 departamentos y 85 municipios. Eran 101 excombatientes y 207 no excombatientes.



La principal apuesta la hicieron para los concejos, puesto que inscribieron 60 listas en todo el país, pero no obtuvieron los mejores resultados.



Aunque, eso sí, el partido se arriesgó en la arena democrática y luchó en franca lid por los votos. Esa era, precisamente, la idea del acuerdo de paz.



En coalición, la Farc obtuvo la alcaldía de Guapí (Cauca) y algunos ediles a nombre propio en Bogotá.



En estas elecciones el partido Farc fue ‘el patito feo’ al que muy pocos movimientos políticos querían tener cerca. Incluso, para sorpresa de la exguerrilla, no tuvieron un gran apoyo de los partidos de izquierda y centro–izquierda que respaldaron el proceso de paz.

Las razones

El estigma alrededor del nombre hizo que varios excombatientes aspiraran bajo las banderas de otras agrupaciones como el caso de Conrado, que llegó a la alcadía de Turbaco a nombre de Colombia Humana y UP.



“No se puede ser consecuente con la paz cuando se busca excluir del escenario político de unidad con los sectores alternativos al partido surgido de un acuerdo de paz”, dijo el senador de Farc Carlos Antonio Lozada.



Es claro que en el panorama electoral, y cuando el acuerdo de La Habana apenas está en implementación, para muchos sectores políticos el apoyo de Farc era más lo que quitaba que lo que ponía, sobre todo cuando se dan episodios como los de ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’, quienes volvieron a las armas.

Otro hecho, según los expertos, es que los miembros de la Farc, como lo dijo en su momento el expresidente Juan Manuel Santos, “cometieron el gravísimo error político de mantener el nombre” con el que fue reconocida esa organización cuando actuaba como guerrilla.



Tampoco se puede olvidar que Farc es un partido nuevo, con poca estructura en las regiones y sin grandes barones electorales que muevan votos.



