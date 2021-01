¿Cómo le afecta a Gustavo Petro la renuncia de Ángela María Robledo?

En las últimas horas la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, renunció a la Colombia Humana, partido que encabeza el excandidato presidencial Gustavo Petro, cuya fórmula vicepresidencial en 2018 fue Robledo.

Las razones: “acciones, omisiones e injustificados silencios”. Y a ello la congresista sumó que su “condición de mujer feminista y libre ha sido duramente atacada desde algunos sectores del movimiento”.



En la misiva en la explica sus motivos, Robledo también señala que Colombia Humana “debe abrirse para ser enriquecida con otras perspectivas”.

Apreciado @petrogustavo, en 2018 con un programa esperanzador, constituimos la 2da fuerza política del país. Hoy, por circunstancias conocidas, acciones, omisiones e injustificados silencios, siento que me quedé sin espacio político en @ColombiaHumana_ y he decidido renunciar. pic.twitter.com/xvft3DCElI — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) January 18, 2021

La relación entre ambos es de vieja data, incluso Robledo recuerda en la carta que unos años atrás ella asumió la defensa pública del programa y las ejecutorias de la Bogotá Humana, (eslogan de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá) y acompañó “con total compromiso la defensa del derecho de las ciudadanías libres que apoyaron esa propuesta a ejercer”.



Vale recordar que el alejamiento entre Robledo y Petro fue notorio cuando la representante apoyó a Claudia López en su campaña a la Alcaldía de Bogotá.



A pesar de esta renuncia, en diálogo con La W, la legisladora advirtió que la relación personal con Petro, "más que ser muy cercana", lo ha conocido en el mundo de la política.



En los últimos meses se estaba evidenciando la división y las tensiones internas de la Colombia Humana y esta decisión lo confirma y concreta. Así las cosas, ¿cómo le afecta a Gustavo Petro la decisión de Ángela María Robledo?



Para algunos analistas esta ‘ruptura’ es una fuerte pérdida para el senador, pues ella era una de las mujeres más visibles de este movimiento y hubiera podido ser una fuerte aliada en una posible candidatura de Gustavo Petro para 2022. Ahora, esto le podría afectar a Petro en la precandidatura para las próximas elecciones.



Par algunos, esto también le afecta al movimiento, que, aunque ha intentado presentarse con un movimiento con orientación feminista, ha tenido problemas que no comulgan esa defensa.



Esto, por ejemplo en el caso de Holman Morris, que, aunque un sector del partido pidió que él no fuera candidato a la Alcaldía de Bogotá (2019), terminó siéndolo.



“Muchas personas ven una contradicción en varias de las acciones de la Colombia Humana, que no necesariamente refleja el apoyo verbal al movimiento feminista. Esto también incluye declaraciones de Gustavo Petro en algún momento”, advirtió Sandra Botero, doctora en Ciencia Política.



En esta misma línea, Angélica Bernal, politóloga y feminista, advierte que “las denuncias deben ser tomadas en cuenta y los partidos deben tomar medidas para luchar contra estos flagelos”.

No obstante, sentencia que la renuncia de Robledo “no despoja a Colombia Humana de la perspectiva feminista”, pues sugiere que de allí hay trabajo de otras feministas, quienes están elaborando un protocolo contra la violencia y el acoso hacia las mujeres.



“El feminismo es plural y como toda lucha política es permanente y se da desde múltiples escenarios, de allí que Robledo seguirá haciendo política feminista allí donde vaya y en Colombia Humana otras mujeres con otras perspectivas harán los propio”, puntualiza Bernal.



Sandra Borda, exdecana de la facultad de Ciencias Sociales de la universidad Jorge Tadeo Lozano, y columnista de este diario, va más allá y tiene una postura contraria.



“Desde hace rato se viene gestando una ruptura entre los movimientos de mujeres, feministas y el progresismo de izquierda en el país y creo que la salida de Ángela María Robledo es una manifestación clara de eso”, aseguró.



Aunque sin una certeza política del futuro de la representante, pues hace menos de un año Robledo le dijo a EL TIEMPO que se había salido de los ‘verdes’ porque le parecía que la candidatura de Sergio Fajardo no representaba muchas de sus aspiraciones y estaba más cerca de Petro que de Sergio Fajardo, este lunes Robledo reveló en La W que fue invitada a ser precandidata presidencial de la Alianza Verde y que servirá como puente para una alianza política sin vetos de los sectores alternativos.



“Hace 11 años llegué al Partido Verde de la mano de @AntanasMockus @angelamrobledo y @johnsudarsky , yo era apenas una niña. Con estos grandes líderes forjé mi camino, mi visión de país. Ojalá unidos construyamos una gran convergencia de sectores alternativos para el 2022”, trinó la representante Katherine Miranda.



En la misiva, Robledo además asegura que seguirá trabajando, aportando y tejiendo "para consolidar una gran convergencia de fuerzas progresistas que sin vetos, nos permita enfrentar el verdadero adversario que hoy en día representan las fuerzas de derecha y ultraderecha cuyo ejercicio autoritario y excluyente del poder nos ha llevado a la situación de crisis económica, desempleo, de pobreza, de marginación, de violencia, de inseguridad, de miedo y de desesperanza que hoy aflige a la nación colombiana".

Buenos momentos fueron esos también, salimos en bicicleta a recorrer y escuchar la ciudad. Abrazos @MirandaBogota, claro que estoy dispuesta a construir una gran convergencia: un arco progresista para enfrentar el autoritarismo. https://t.co/cmqD2lv7pu — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) January 18, 2021

En cuanto a Petro, en los últimos meses ha recibido el apoyo de los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras.



Lo que está claro, advierten analistas, es que esta renuncia hace parte de movimientos que van a ser frecuentes hacia la alienación de fuerzas de cara a las elecciones 2022, no es el primero ni será el último.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

