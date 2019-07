Así puede inscribir la cédula para votar en las elecciones de octubre

Si bien ya no es posible inscribir la cédula de ciudadanía directamente en los puestos de votación para las elecciones regionales del 27 de octubre, aún se puede cambiar el lugar para ejercer el derecho al voto.

Hasta el martes 27 de agosto se puede realizar este trámite yendo a los principales centros comerciales del país y a las sedes de la Registraduría.



Este procedimiento para votar en los comicios regionales, en los cuales se definirán ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, se debe realizar de manera personal y con la cédula en uno de los 71 centros comerciales habilitados entre las 11 a. m. y 8 p. m. o en las sedes de la Registraduría entre las 8 a. m. a 5 p. m.

Pero si no realiza este trámite no significa que no pueda sufragar el próximo 27 de octubre.



Si no inscribe su cédula podrá votar en el lugar donde lo hizo la última vez, bien sea para la Consulta Anticorrupción, en agosto del año pasado, o en las elecciones presidenciales.



POLÍTICA