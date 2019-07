Cómo están las apuestas para la gobernación de Nariño

A dos días de que se cierre la inscripción de candidatos a las elecciones regionales de octubre, la lucha por la gobernación de Nariño está que arde y más con la llegada de candidatos como el exsecuestrado por las Farc Luis Eladio Pérez, cuya candidatura promete agitar la campaña en este departamento.



Nariño cuenta con un potencial de votantes de 1’134.805 ciudadanos y en la pasada elección para gobernación, en 2015, hubo una participación del 66,62, una de las más altas del país.

Para esta contienda hay varios aspirantes, dentro de los que se destacan Damir Bravo, un médico traumatólogo y empresario que ha construido un prestigio en el departamento pese a su corta edad: 49 años. Aunque varios observadores en Nariño afirman que no tiene una extensa trayectoria política, es apoyado por sectores del Partido Conservador y del Centro Democrático.



También compite Jhon Rojas, quien cuenta con el respaldo de sectores de ‘la U’, Cambio Radical y el uribismo. Rojas, quien ha estado en el sector gremial, aspiró a la gobernación de Nariño por ‘la U’ en 2015 y obtuvo más de 213.000 votos.



Sectores del Mais están acompañando la aspiración de Víctor Rivas, un empresario de la vivienda que está haciendo sus primeros pinos en la política y quien estaba recogiendo firmas para apoyar también su aspiración.



El otro aspirante destacado es Luis Eladio Pérez, cuya aspiración a gobernar Nariño comenzó a rodar formalmente hace menos de un mes y a quién el Partido Liberal le dio al aval esta semana. Pérez fue congresista y estuvo secuestrado por las Farc durante siete años.



Y por los lados de la izquierda, especialmente el Polo y Colombia Humana, están sonando Fabio Trujillo y Carlos Santacruz. Trujillo es un médico veterinario que se ha movido por sectores gremiales y de la administración pública. Y Santacruz es un líder social del departamento que ha trabajado en proyectos regionales.



La campaña en Nariño ha estado condimentada por dos hechos. El primero fueron las declaraciones del aspirante Víctor Rivas a una emisora local en las cuales dijo que el senador liberal Guillermo García Realpe le propuso “inicialmente” lanzarse al cargo, pero que “después cambió de opinión. Me dicen que porque no soltaba plata y eso me pareció delicado”.



García Realpe le negó a EL TIEMPO estas afirmaciones de Rivas, dijo que con el candidato se habló fue de “convergencias entre partidos” y que “con el gerente de la campaña, Raúl Delgado, se acordó que Rivas fuera con el Mais y que el aval liberal se le daría a Luis Eladio Pérez”.



Y el otro ingrediente fueron los coqueteos de algunos sectores políticos al exsenador Antonio Navarro, exgobernador de Nariño, para que repitiera en ese cargo. Navarro declinó el ofrecimiento y prefirió darle prioridad a su hijo, quien actualmente estudia y tiene su vida en Bogotá y a quien Navarro no estaba dispuesto a moverle su vida a Pasto.



POLÍTICA