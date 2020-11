Los movimientos que agitaron el panorama presidencial para el 2022

La carrera por la Presidencia en 2022 se agitó esta semana. Lo dicho por el jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y por el aspirante Sergio Fajardo, y los movimientos de la exgobernadora Dilian Francisca Toro les dieron elementos a los colombianos para comenzar a pensar en qué dirección irán las fuerzas políticas que competirán por suceder a Iván Duque.



A pesar de que la campaña tomará forma el próximo año, como suele suceder en estos casos, en los últimos meses se han dejado ver las inclinaciones de varios líderes políticos que serán protagonistas en la puja electoral de 2022.



El primero en dar puntadas de lo que se viene fue Uribe, quien en entrevista con EL TIEMPO dejó ver varios de sus puntos de vista al respecto.

Uribe dejó claro que el uribismo debe tener una “gran apertura” a una “coalición” en el año 2022 y que esta alianza “tiene” que ser “de gran importancia para Colombia”. En otras palabras, que el Centro Democrático debe buscar acuerdos con otros sectores políticos para retener la jefatura del Estado.



(Lea también: 'Con el señor Petro no voy a hacer ningún tipo de alianza política')



Y en este camino, los resultados del actual gobierno serían, en opinión de Uribe, vitales para tener la fuerza necesaria y seguir siendo una opción de poder.



“Yo le he planteado al partido lo siguiente: hoy no somos oposición, sino que una persona nuestra está en el gobierno, que es el presidente Duque. Yo estoy sometido a una afectación muy grande de la reputación, que me duele y seguiré haciendo todo el esfuerzo por demostrar que soy honorable. ¿De qué depende la competitividad? El Gobierno ha hecho cosas buenas. Lo que necesita el Gobierno es comunicar mejor”, le dijo el expresidente a este diario.

“Podemos buscar un acuerdo con otras fuerzas para lo siguiente: si quieren mantengan la JEP, pero hagamos 2 reformas: 1. Que se cree una institución especial para los militares y 2. Que los responsables de delitos atroces no puedan seguir, ni llegar al Congreso": @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/NmBf7UDJPN — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 10, 2020

Sin embargo, todavía no es claro qué sectores políticos estarían dispuestos a realizar coaliciones con el uribismo y la posición de otros grandes jefes políticos del país solamente se conocerá el próximo año, cuando las candidaturas comiencen a tomar forma.



Y sobre uno de los potenciales aspirantes presidenciales del uribimo, el actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, Uribe fue claro: Yo le dije hace pocos días ‘Carlos, usted ha ganado batallas en el Congreso por su preparación, su elocuencia, su transparencia, pero tiene que ganarlas en la opinión pública. No siempre al que le va bien en el Congreso, le va bien en la opinión’. Él me dijo, ‘es que ha mejorado mucho la seguridad’ y yo le dije ‘mientras haya una masacre y te maten un líder social no se deja ver un mejoramiento de la seguridad’”, dijo Uribe.



(Recomendado: EL TIEMPO en vivo: Uribe habla de su referendo y de política)



Finalmente, aseguró que sus hijos, Tomás y Jerónimo, “no están en plan de aspirar” a cargos de elección popular en el 2022.

Fajardo, en el centro

Otro que dejó clara su posición fue el exgobernador y aspirante Sergio Fajardo. En entrevista con EL TIEMPO, fue enfático en que su línea seguirá siendo el centro y que no hará alianzas ni participará en consultas con Gustavo Petro ni con el uribismo.



Aunque se mostró favorable a realizar coaliciones y competir con otros aspirantes, Fajardo fue claro en que ese tipo de “convergencias” tienen que ser “por fuera de los extremos”.



(Lea también: Gustavo Bolívar pronostica cómo sería el país con Petro de presidente)



Esto significa que por el lado de los alternativos hay dos sectores claramente identificados: el de Fajardo y el de Petro, alrededor de los cuales, seguramente, gravitarán otros líderes políticos que han manifestado su intención de competir por la Presidencia.

El dr Sergio Fajardo durante los 20 años de este siglo:



Ha gobernado 8 en Antioquia y Medellín;



4 más con su candidato a la alcaldía;



Y 8 en la Presidencia con Santos y Farc;



El dr Fajardo es el candidato presidencial de Santos para el 22 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 12, 2020

Y Fajardo hizo una mención que provocó la reacción inmediata de Uribe: “No tengo duda de que en el 2022 va haber un cambio en la conducción del Estado colombiano. El capítulo del Centro Democrático (…) se cierra ahora”, le dijo el exgobernador a este diario.



A esta reflexión, el jefe máximo del Centro Democrático respondió diciendo que Fajardo “es el candidato presidencial de Santos para el 22”.

¿Dilian Francisca para 2022?

El tercer movimiento en el escenario presidencial fue el que protagonizó la exgobernadora Dilian Francisca Toro, quien hace unos días fue elegida como nueva presidenta del partido de ‘la U’.



Aunque Toro ha seguido al tanto de los movimientos políticos del país, sin duda su llegada a la jefatura de ‘la U’ es un elemento que puede darle mayor visibilidad entre los colombianos, al tiempo que puede significar el apoyo de la colectividad que ella ayudó a fundar.



(Recomendado: ‘Usted no va a ser presidente nunca, gracias a Dios’: Paloma a Petro)



Para algunos observadores, las decisiones de la exgobernadora en la dirección de ese partido y la cantidad de apoyo que logre reunir serán vitales para saber si ella se decide a buscar la Presidencia de la República en 2022, algo que han venido hablando varios sectores políticos desde hace tiempo.



Lo cierto es que esta semana el panorama presidencial comenzó a aclararse y falta ver qué sucede el próximo año, cuando los grandes jefes políticos del país dejen ver sus apuestas, las cuales serán definitivas para saber quién orientará el país desde agosto de 2022.

Otras noticias de política para leer

recomendado: Uribe pasa al ataque contra Fajardo



recomendado: Todo listo para el lanzamiento de la cédula electrónica en Colombia



recomendado:



POLÍTICA