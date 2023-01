El inicio de un año que será marcado por las elecciones locales coincidió con el anuncio de que Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, director de Cambio Radical, es uno de los llamados a audiencia de imputación de cargos por el caso de Odebrecht.

Aunque la normatividad garantiza la presunción de inocencia, es evidente que al margen de la decisión jurídica estará en el ojo del huracán mientras él entrega sus explicaciones ante un juez de los argumentos que presentará la Fiscalía.



"El nombre de Odebrecht vuelve a la agenda política y abre la puerta para que diferentes grupos políticos puedan ejercer presión en el debate político y dependerá de cómo algunos actores logren mantener la atención en el tema vinculando actores o hechos más llamativos", dice el analista político Andrés Segura.



"Córdoba no es un nombre reconocido más allá de los círculos políticos, por lo que el golpe lo recibe el nombre Cambio Radical y seguramente los contradictores del partido buscarán afianzar esa relación que han intentado confirmar entre el partido y los casos de corrupción", agrega.



Se trata de un tropiezo para la colectividad que espera obtener victorias en esta vuelta a las urnas que tendrá su día ‘D’ el 29 de octubre, cuando en los 32 departamentos se elijan los gobernadores y diputados de las asambleas departamentales y en los 1.101 municipios sus alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales.



En efecto, las autoridades llamaron a imputación de cargos de 9 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) quienes deberán responder por sus presuntas irregularidades al momento de suscribir contratos sin todos los requisitos exigidos por la Ley.



“Después de analizar abundantes elementos materiales probatorios, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, encontró mérito suficiente para radicar solicitud de audiencia de formulación de imputación contra los exfuncionarios de la ANI”, informó la Fiscalía mediante un comunicado.



Los señalados serán imputados por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares. A los exfuncionarios se les señala de cometer irregularidades con la firma del otrosi No. 5 para los estudios y diseños de la construcción del puente que conectaría a los municipios de Plato y Zambrano en el Magdalena.



Córdoba Ordóñez se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de la ANI.



“Con estas imputaciones la Fiscalía cierra el capítulo de las judicializaciones en el caso de la Ruta del Sol II. Lo anterior teniendo en cuenta que ya se han adelantado investigaciones contundentes por esos mismos hechos y han comparecido ante la justicia empresarios que prestaron sus compañías como vehículos financieros para cometer ilícitos”, aseguró la Fiscalía.



Dentro del grupo de personas a las que imputó la Fiscalía también estaba Clara Margarita Montilla Herrera quien hasta hace unas horas era la subdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre)



Mientras se prepara para responderle al juez por las acusaciones que le hizo este ente, ella optó por renunciar.



"Esta renuncia obedece a que el día de hoy algunos medios de comunicación anunciaron que, al parecer, seré objeto de una imputación de cargos de parte de la Fiscalía General de la Nación, aunque la Fiscalía no me ha comunicado directamente ninguna decisión sobre este asunto hasta la fecha", se lee en la carta que emite Montilla.



En la que además aclara que su única relación con "el asunto con el cual, según la prensa, la Fiscalía me imputará cargos, consiste en que asistí a una sesión del Comité de Contratos en la que se presentó un tema relacionado con la Concesión Ruta del Sol 3". Sin embargo, dio un paso al costado.



Córdoba, por su parte, orienta un partido que será protagonista de la intensa actividad proselitista este 2023. "Sin duda, es un golpe fuerte a la reputación de los candidatos que procedan de esa colectividad y a la coherencia de sus alfiles políticos que hoy están en el congreso", dice el analista político Carlos Arias.



"Esta puede ser una herramienta que tengan los aliados del Gobierno para atacar la posturas independientes-opositoras que han tenido varios líderes de esta colectividad en contra de los proyectos más representativos del Gobierno. Depende si logran relacionar este caso con hitos de mayor reconocimiento", dice Segura.



El experto considera que assí mismo, alguna parte de la oposición podrá buscar reenfocar el tema de Odebrecht hacia aliados del Gobierno que han sido nombrados tangencialmente en las investigaciones y que sus nombres pueden salir nuevamente, lo cual debilitaría la imagen que quiere mostrar el gobierno de rompimiento con las estructuras tradicionales corruptas.



"Aun es temprano para que tenga esta discusión tenga impacto en lo electoral, pero sí pone a muchos líderes regionales revisar sus potenciales aliados para los comicios de octubre", agrega Segura.



Córdoba fue electo Director Nacional durante la Convención Nacional realizada el sábado 6 de agosto de 2022.



Nariñense y padre de dos hijos, Córdoba es abogado de profesión y especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes, con altos estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad de The George Washington University.



