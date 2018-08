‘Consulta es inconstitucional’, comité que promueve la abstención

‘Unidos por la verdad Constitucional’ es el nombre que le dieron cuatro ciudadanos de Yopal (Casanare) al único comité inscrito formalmente para hacer campaña por la abstención en la consulta anticorrupción.

Si bien están en contra de la corrupción, consideran que la consulta de este domingo atenta contra la Constitución.



Su representante legal es Gabriel Prada, un estudiante de Administración Pública, conservador por herencia y uribista de pensamiento y asiduo estudioso de las leyes.

“La primera y la séptima pregunta, de ganar, obligarían a modificar la Constitución, lo cual no se puede hacer mediante una consulta popular”, explicó Prada.

El estudiante considera que este mecanismo, de avalarse en las urnas, estaría promoviendo aún mucho más la corrupción.



“Esa consulta estaría violando algunas leyes y violar las normas también es corrupción”, insistió.



Eso sí, su llamado es a que la gente no vaya a votar este mecanismo, porque si se opusiera mediante la promoción del ‘No’, estaría propiciando que “se alcance el umbral, lo cual es “contraproducente para el país”.



‘Unidos por la verdad Constitucional’, según sus promotores, busca que se erradique la corrupción pero mediante un mecanismo que no afecte el ordenamiento jurídico colombiano.



En ese sentido, prefieren que se realice un referendo o que las reformas se hagan por medio del Congreso.



“Para eso hay una representación y en la representación están los concejales, diputados y congresistas”, manifestó Prada.



A pesar de que está legalmente avalado para hacer campaña, este comité no se ha movilizado en las calles ni tiene material publicitario.



“La comunidad esta enceguecida por un factor que yo lo podría llamar ilusión, por eso es muy difícil hacer campaña. La consulta es promovida mucho desde el populismo”, aseguró el estudiante.



Prada aclaró que esta labor la realiza por “interés académico”, mas no porque vaya tras un cargo público.



“No aspiro a algún cargo de elección popular, mi aspiración es terminar mi carrera”, concluyó.



