Comité Nacional del Paro convoca marchas para el 26 y 28 de mayo

En medio del segundo encuentro oficial de este jueves entre el Gobierno Nacional y los integrantes del Comité del Paro, que han estado en conversaciones con el fin de llegar a acuerdos para poner fin a las movilizaciones en el país, los líderes sindicales anunciaron que se tienen previstas dos nuevas movilizaciones para el 26 y 28 de mayo.



“El paro continuará y vamos a hacer grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo, cuando se cumple el primer mes de las movilizaciones en Colombia”, aseguró Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) .



Maltés agregó que esperan que el Gobierno Nacional permita el ingreso al país de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que verifique la situación de orden público que se presenta en varias regiones que deja cientos de heridos y muertos.



"Nosotros no vamos a levantar el paro hoy, pero nos reunimos con el Gobierno para empezar un proceso de negociación del pliego. Hoy exigimos garantías plenas para la protesta social, que cese el uso excesivo de la Fuerza y que se desmilitaricen las calles", puntualizó Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT.



Adicionalmente, en un comunicado el Comité Nacional del Paro exigió la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano.



"Convocamos a apoyar la moción de censura contra el Ministro de Defensa y a exigir su renuncia en las calles", advierte.

⚠️[COMUNICADO DEL COMITÉ NACIONAL DE PARO]⚠️



Con varios logros, el Paro Nacional continúa



20 de mayo de 2021

En la mañana de este jueves el Gobierno nacional y los integrantes del Comité del Paro están nuevamente reunidos negociando, para llegar a consensos que permitan solucionar y resolver las peticiones y así darles fin a las movilizaciones que se iniciaron el pasado 28 de abril.



El Gobierno también ha hecho avances hacia la juventud, quien es la que lleva tres semanas llenando las calles, al anunciar matrícula universitaria gratis para los jóvenes de estratos más bajos.



Además, durante las movilizaciones sociales han renunciado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la canciller, Claudia Blum, y el comandante de la Policía Metropolitana de Cali (epicentro de las protestas y la violencia policial), el general Juan Carlos Rodríguez.



"El Paro Nacional ha logrado un momento de cambio, y no se puede desperdiciar. La indignación venció los miedos y la fuerza de este movimiento logrará lo que por décadas varias generaciones hemos luchado", consideró el Comité Nacional del Paro.



Por otra parte, la nueva canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez viajará este fin de semana a Washington, Estados Unidos, donde se planea reunir con congresistas, con integrantes de la Comisión Interamericana de DD. HH., y participará en en Think Tank, o laboratorio de ideas.



