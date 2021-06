Comité del Paro levantaría marchas este martes

Este martes, en el día 49 del paro nacional y el noveno de conversaciones internas entre los miembros del Comité Nacional del Paro (CNP), a las 9:00 a. m. está programado un pronunciamiento de sus voceros para definir cuáles serán sus nuevas estrategias y tácticas para continuar con la huelga, entre las que se encontraría suspender temporalmente las marchas.



Según pudo establecer EL TIEMPO, los representantes de diversos sectores sociales ya definieron su postura y llegaron a acuerdo en la noche del lunes, luego de levantarse de la mesa de diálogos con el Gobierno.



Mientras dan el anuncio, diferentes sectores piden que cesen las movilizaciones, cuando el país atraviesa el peor pico de la pandemia de coronavirus y los golpes económicos aumentan.



“Después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos tenemos que parar del todo esta situación. El Comité del Paro debe entender que la situación epidemiológica no da más”, dijo en redes sociales el ministro de Salud, Fernando Ruiz. El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, respaldó esa postura, pero señaló que “los que están en la calle no son solo del Comité, son jóvenes de barrios”.



El mensaje del jefe de la cartera de Salud reitera lo que el Ejecutivo ha señalado en el último mes en cuanto a que las movilizaciones y aglomeraciones masivas iban a disparar el número de contagios y fallecimientos por el covid-19.



“Desde hace mucho tiempo (...) expresábamos que las aglomeraciones son el mayor acelerador de este virus. Y, por lo tanto, evitarlas es fundamental para protegernos y proteger a los demás”, apuntó el presidente Iván Duque luego de recibir la vacuna contra el covid.



El pasado miércoles se tenía previsto el anuncio, pero criterios encontrados entre los sindicalistas postergaron el aviso.



