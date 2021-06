¿Qué busca el Comité del Paro al convocar marcha para el 9 de junio?

Tras la suspensión de los diálogos entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, los líderes sindicales reiteraron que el 'balón' para retomar las conversaciones está en el Gobierno Nacional pues ellos se volverán a sentar si el Ejecutivo deroga el decreto 575, que militarizó algunos departamentos y municipios, y firma el borrador del preacuerdo de garantías para la protesta social, que quedó listo el 24 de mayo.



"Le decimos al Gobierno Nacional que nosotros volveremos a la mesa si cumple esas dos condiciones", aseguró Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y agregó que el plazo para que retornar al diálogo "lo establece el Gobierno".



Es decir, para el Comité del Paro seguirán suspendidas las conversaciones con el Gobierno, hasta que este cumpla con estas exigencias.



Con este panorama, los líderes sindicales anunciaron que la marcha convocada para este miércoles 9 de junio sigue en pie. "Haremos una movilización a lo largo y ancho del país, y aquí en Bogotá contará con la participación de algunas delegaciones de los departamentos más cercanos".



Así las cosas el país entra a la sexta semana de un paro nacional y no se vislumbra cuándo terminará.

La protesta convocada por ellos empezará hacia las 10 de la mañana y culminará hacia las 2 p. m., en el hotel Tequendama, en Bogotá, donde los sindicalistas tendrán la reunión con la CIDH.



Arias afirmó que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dirán que el Gobierno "teniendo la oportunidad de adquirir el compromiso", no lo ha hecho.



¿Por qué convocar nuevas marchas en medio de un nuevo pico de pandemia?



El Comité del Paro asegura que "estamos esperando que el Gobierno firme el preacuerdo y derogue el decreto 575 para seguir en la negociación, y por eso la manifestación de mañana va a fondo, con el fin de hacerle entender al Gobierno que nosotros estamos esperando una voluntad política de ellos".



Ante ello, la alcaldesa Claudia López reiteró este martes el "llamado al Gobierno Nacional y Comité del Paro para que concerten y solucionen en vez de dejar empeorar todo".



"Bogotá no necesita toma de aglomeraciones sino de decisiones del gobierno nacional y el comité del paro. Tras 40 días de movilizaciones no han concertado nada y en cambio se ha disparado el contagio y mortalidad por covid-19. El camino es solucionar en vez de empeorar la situación", trinó la alcaldesa de Bogotá.En medio de este embrollo, ¿qué significa que aún no haya acuerdo?

Emilio Archila. Foto: Mauricio León. EL TIEMPO

Expertos concuerdan en que la premisa en la negociación es que ambos deben ceder.



Para Julián Restrepo, director de la maestría en Comunicación Política de la universidad Eafit, quien debe dar el primer paso y direccionar la negociación es el Gobierno.“El Gobierno es uno solo, mientras que los que están haciendo el paro son muchas personas”, puntualizó.



Desde el Gobierno, Emilio Archila, consejero para la Estabilización y vocero de los diálogos, al Comité Nacional del Paro no le están pidiendo "nada que no esté a su alcance; en la propuesta que hemos hecho reconocemos que es respecto de las plataformas sobre las que ellos sí tengan esa influencia”, aseveró Archila.



De no llegar pronto a un acuerdo, Carolina Duque, experta en derechos humanos, dice que podría haber una “agudización de la violación a los derechos humanos y el escalamiento de la violencia”.



“En el caso de que no se llegue a un acuerdo, cuál va a ser la capacidad de gobernabilidad en las ciudades. Ya hemos visto la capacidad de respuesta del Gobierno Nacional, pero cómo entrarían, si la situación se agudiza, los Gobiernos locales”, cuestiona la analista.



Por su parte, Restrepo señala que “puede que se apague la situación, que volvamos a una cierta normalidad (...) pero el problema sigue ahí, la inconformidad sigue estando”, pero dice que, de ser así, “al que llegue le tocará el problema”.



