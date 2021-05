Comité del Paro no cede a desbloqueo de vías y Gobierno responde

A un mes de las protestas en el país, y en medio de una tensa situación de orden público en Cali y Bogotá, el Comité Nacional del Paro no cedió al desbloqueo de las vías, que es la condición que puso el Gobierno Nacional para avanzar hacia una negociación con el fin de darles fin a las manifestaciones.



(Puede leer: No consumir gaseosas y no sacar carro: propuestas de Petro para paro)



Ante ello, el Gobierno pide desbloqueos totales y que de aquí al domingo, cuando nuevamente se sentarán a dialogar, el Comité "recapacite".

En un comunicado revelado este viernes los líderes sindicales afirman que los bloqueos “hacen parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas".



Sostienen que siempre han promovido que se debe garantizar la circulación de la misión médica, y corredores humanitarios de abastecimiento.



"Desde un inicio hemos declarado y promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública, insumos agropecuarios y combustibles. Con lo cual no se está poniendo en riesgo la salubridad pública, la alimentación de personas y animales, el transporte y la soberanía alimentaria", advierte la comunicación.



(Además: Tras cuatro muertes en el Valle durante protestas, Duque llega a Cali)



El Comité además defiende el derecho a la protesta pacífica, que incluye la libertad de elegir el tiempo, lugar y modo pacífico de hacerla, pero condenó todos los hechos de violencia, venga de quien venga.



También rechazan los actos que destruye la infraestructura y bienes públicos, así como los bienes privados en medio de las protestas.

Condenamos todos los hechos de violencia que afectan la vida, la integridad y la libertad de las personas ocurridos en el marco de las protestas, tanto los que realiza la fuerza pública FACEBOOK

TWITTER

"Condenamos todos los hechos de violencia que afectan la vida, la integridad y la libertad de las personas ocurridos en el marco de las protestas, tanto los que realiza la fuerza pública, como los que realizan los particulares. Rechazamos la violencia generada por actores infiltrados ajenos a la protesta social", puntualiza.



Finalmente, aseguraron que continuarán impulsando el diálogo para que se llegue pronto a acuerdos con cada sector de la ciudadanía y reiteraron la voluntad para llevar a cabo negociaciones y llegar acuerdos con el Gobierno Nacional.



Minutos después el Gobierno Nacional le respondió al Comité del Paro que "los desbloqueos deben ser totales".



(Le sugerimos: Gobierno desautoriza acuerdo firmado en Buenaventura)



"Saludamos que hayan condenado todas las violencias en las protestas, pero los desbloqueos deben ser totales", advierte el vocero de la negociación Emilio Archila, y agrega que los bloqueos prolongados no son legítimos.



"Los bloqueos prolongados como se han dado, aún con los corredores humanitarios, afectan a todos los colombianos, afectan el derecho al trabajo, a los productores y están llevando a la quiebra a los empresarios", sentenció.



De este modo, Archila remató que espera que "de aquí al domingo haya tiempo para que se recapacite, encontremos cuál es el bien de todo el país y que podamos continuar dentro del diálogo para que nos lleve a una negociación y encontrar acuerdos".



(No se quede sin leer: Un mes de protestas en el país, ¿qué ha dejado el paro?)

🟡🔵🔴Sobre comunicado del comité Nacional del Paro:



-Saludamos condena a todas las violencias en las protestas

-Los desbloqueos de las vías deben ser totales. Un bloqueo constante no es legítimo

-Quienes bloquean vías no son autoridades#ParoNacional28M #ColombiaSomosTodos pic.twitter.com/jpmWr3f3pD — Emilio José Archila (@EmilioJArchila) May 28, 2021

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET

Escríbanos a luimer@eltiempo.com