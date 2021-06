Qué implica aviso de Comité de Paro de 'toma de Bogotá' el 9 de junio

En medio de una nueva jornada de movilizaciones que vive el país este miércoles, Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció una gran movilización en la capital del país, a la cual denominó la 'toma de Bogotá', para el próximo miércoles 9 de junio.



Arias señaló que el Gobierno está jugando a la política del desgaste, dilatando la firma de los preacuerdos para, reitera, "desgastar las fuerzas del paro". "Sabemos con absoluta seguridad que nos están 'mamando gallo'", le dijo a EL TIEMPO el líder sindical.



Por tanto, anunció esta nueva movilización para reactivar las manifestaciones, y para ello aseguró que harán una convocatoria en varias ciudades del país para que arriben a Bogotá.



"Frente a la dilación del Gobierno lo que nos queda es fortalecer la movilización social", apuntó y dijo que habrá un fortalecimiento con otros sectores sociales.



Frente a la pregunta de cómo lograr esto cuando en las calles ya se ve un desgaste de muchos ciudadanos, advierte que también recurrirán a la "persuasión".



De otro lado, Nelson Alarcón, Presidente de Fecode, apuntó que se trata de una "gran concentración en Bogotá, pues varias regiones vienen a Bogotá".



No obstante, dice que espera que el Gobierno mañana, cuando nuevamente se van a reunir, "pueda dar una solución real y concreta y firmar los preacuerdos de garantías de la protesta".



¿Por qué el Comité recurre a este nuevo lenguaje?



Para el experto en Opinión Pública y Mercadeo Político, Juan David Cárdenas, se está presentando un pulso de poderes que se aviva tras la dilación de cerrar acuerdos y del decreto de militarización de algunos departamentos y municipios, el cual el Comité del Paro pide que se derogue.



"Es normal que se acuda a estas estrategias, tanto retóricas como de movilización social (...), es un golpe a golpe en el que está perdiendo es el ciudadano del común que ve que el tiempo pasa y no se llega a ninguna solución".



Los analistas concuerdan en que el Comité del Paro recurre a este anuncio para presionar al Gobierno y demostrar que sigue teniendo capacidad de convocatoria para movilizar a los ciudadanos.

"La idea del Comité es no parecer demasiado débil (...) el mensaje es que no quiere más bloqueos, pero en cambio la movilización seguirá", agregó el doctor en estudios políticos Yann Basset.



David Gleiser, experto en negociación y profesor de la Universidad del Rosario, agrega que esta jugada, que no le parece estratégica, es la que han utilizado los sindicalistas en pasadas negociaciones, y les ha funcionado para un tipo de situación muy distinta. "Están tratando de sacarle partido a su percepción de que tienen al Gobierno contra las cuerdas", afirma.



En este sentido, agrega que también "es necesario hacer un giro lingüístico, para presionar al Gobierno que se 'ponga las pilas' y haga concesiones como suelen hacerlo los sindicatos".

"Hace falta cambiar de estructura de negociación (..) en que no se vea al Gobierno como enemigo, sino como un obstáculo y hay que mostrarle al Gobierno que no puede ser un obstáculo de la realización de los sueños y metas de la gente", apuntó el experto.



Para ejemplificar, Gleiser señala que "Gandhi sentó las bases para negociar con alguien que se constituyó en un obstáculo para poder ser libres y no como un enemigo (...) en la caminata de la sal le mostró a los manifestantes que podían conseguir su bienestar sin necesidad de combatir ni bloquear la vía".



De otro lado, en redes sociales algunos usuarios reaccionaron al anuncio y de un lado pidieron al que el gobierno cerrará pronto las negociaciones, mientras otros, le pidieron al Presidente militarizar Bogotá el próximo miércoles.



Minutos antes, el expresidente Álvaro Uribe destacó en entrevista con La W que "quisiera que las decisiones de autoridad" que tomó el presidente Duque el viernes "se apliquen y se sostengan". "No queremos que la política social se negocie con violentos”, advirtió.



EL TIEMPO buscó una respuesta del Gobierno, pero hasta el momento no se ha pronunciado.



Mientras el Comité dio este anuncio el partido Centro Democrático empezó una ofensiva diplomática en los Estados Unidos.



Los senadores María Fernanda Cabal, Margarita Restrepo, Juan Manuel Daza, José Jaime Uscátegui y el abogado Víctor Mosquera, viajaron a Washington para reunirse con distintas autoridades y organismos internacionales para explicar lo que, según ellos, ha sucedido en las últimas semanas en Colombia.



Allí buscarán también dar a conocer, ante Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presidente Antonia Urrejola Noguera y comisionados de la organización, que ha habido "violación de derechos humanos a la Fuerza Pública".



"Informaremos sobre la tragedia que ha sido este paro nacional en Colombia, las vidas que se han perdido, incluidas las de miembros DEA, fuerza pública; los miles de policías lesionados, los daños materiales que nos deja el paro, el desabastecimiento y los bloqueos", aseguró el representante José Jaime Uscátegui.



