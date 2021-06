Comité del Paro anuncia interrupción temporal de las movilizaciones

Los miembros del Comité Nacional del Paro (CNP) anunciaron este martes una interrupción temporal de las movilizaciones que se venían desarrollando los miércoles en el país y señalaron cuáles serán las nuevas estrategias para que se implemente el pliego de emergencia presentado al Gobierno.



Este martes el país suma 49 días del paro nacional y el noveno de conversaciones internas entre los miembros del Comité Nacional del Paro.



En rueda de prensa, Francisco Maltés, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, organización que hace parte del Comité del Paro, aseguró que el pico de la pandemia "se hubiera podido evitar si el Gobierno no se hubiera demorado dos meses en iniciar la vacunación".



Maltés agregó que, en el pliego de emergencia presentado al Ejecutivo, el Comité pidió renta básica para la población vulnerable, "eso hubiera evitado que la gente saliera a la calle a buscar el sustento, porque la mitad de los colombianos están sin empleo o en la informalidad".



El dirigente sindical agregó que "la respuesta del Gobierno a las peticiones ha sido la más brutal represión contra los ciudadanos".



Por eso "hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones que veníamos teniendo los miércoles".



No obstante, el Comité del Paro anunció que acudirán a otras estrategias.



"Vamos a desarrollar un gran concierto nacional el próximo 20 de junio, cuando se cumple un año de la presentación del pliego de emergencia al Gobierno", indicaron los líderes sindicales.



Igualmente, revelaron que a partir de ahora iniciarán una serie de diálogos con diferentes sectores sociales y, además, convertirán los puntos del pliego de emergencia en proyectos de ley para ser radicados el 20 de julio en el Congreso.



"Esperamos, por supuesto, que el Congreso no les falle a los colombianos así como le ha fallado el presidente Iván Duque", expresó Maltés.



Desde diferentes sectores le habían pedido en los últimos días al Comité del Paro que suspendiera las movilizaciones por la situación que vive el país como consecuencia del covid-19.



“Después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos tenemos que parar del todo esta situación. El Comité del Paro debe entender que la situación epidemiológica no da más”, dijo en redes sociales el ministro de Salud, Fernando Ruiz. El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, respaldó esa postura, pero señaló que “los que están en la calle no son solo del comité, son jóvenes de barrios”.



El mensaje del jefe de la cartera de Salud reitera lo que el Ejecutivo ha señalado en el último mes en cuanto a que las movilizaciones y aglomeraciones masivas iban a disparar el número de contagios y fallecimientos por el covid-19.



“Desde hace mucho tiempo (...) expresábamos que las aglomeraciones son el mayor acelerador de este virus. Y, por lo tanto, evitarlas es fundamental para protegernos y proteger a los demás”, apuntó el presidente Iván Duque luego de recibir la vacuna contra el covid.



Declaración

Esta es la declaración emitida por el comité del paroLas organizaciones abajo firmantes, integrantes del Comité Nacional de Paro,

informan a la opinión pública que debido a que el gobierno nacional:



1. Desconoció el preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social

pacífica, al que había llegado con el CNP el 24 de mayo.

2. Expidió el Decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la

protesta social.

3. Continúa dilatando la negociación del Pliego de Emergencia presentado el 20 de

junio de 2020.

4. En actitud despótica, decidió como política el uso desmedido de la fuerza

pública, sin mediar diálogo o acercamiento alguno con quienes protestaban, con

lo cual atropelló a miles de personas, violentó procedimientos e hizo uso de

manera directa, o a través de terceros, de armas de fuego de corto y largo

alcance, dejando a la fecha: 77 homicidios, 1.246 heridos, 2.808 detenidos, 304

desaparecidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual y 74 hechos de

amputación ocular en jóvenes. Además de los heridos de la fuerza pública.

5. Trata la protesta pacífica como una confrontación bélica, y a pesar de la enérgica

condena de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional, no cede

en su determinación de atacar a los manifestantes.



Por tanto, teniendo en cuenta que el CNP convocó para el 28 de abril un paro

nacional, se decide en el marco del mismo, interrumpir temporalmente las acciones

periódicas y acordar el siguiente plan de acción:



• Hablar con diferentes sectores de la sociedad, la academia, los empresarios,

alcaldes y gobernadores y con millones de colombianos en asambleas,

encuentros, foros, conversatorios, actividades pedagógicas, lúdicas y culturares

para socializar el pliego de emergencia.



• Adelantar las negociaciones de los pliegos estatales, sectoriales y territoriales



• Convocar amplios foros, encuentros, conversatorios, velatones, actividades

culturales y artísticas en la mayor cantidad de municipios el 20 junio, al cumplirse

un año de presentación del pliego nacional de emergencia.



• Elaborar proyectos de Ley que recojan el Pliego de Emergencia y entregarlos al

Congreso de la República el próximo 20 de julio, continuando así la lucha

emprendida en octubre de 2019.



• Presentar iniciativas al congreso, con base en el preacuerdo de garantías a la

protesta.



• Exigir la derogatoria del Decreto 575 y el Decreto 1174, la respuesta sobre los

desaparecidos, la libertad de las y los detenidos y la Ruta de Protección Primaria

y Urgente a la vida.



• Realizar una movilización el 20 de julio reiterando la consigna "por vida, paz,

democracia y contra las políticas neoliberales del gobierno de Duque".



• Respaldar la iniciativa de un Encuentro Internacional en Defensa de la

Democracia, de los Derechos Humanos y de las Garantías para el ejercicio de

la Protesta social.



Recordamos a la opinión pública que este es un movimiento social que se viene

presentando desde el 4 de octubre de 2019, cuando decenas de organizaciones

sociales y sindicales se reunieron en Bogotá en un Encuentro de Emergencia para

elaborar un pliego de peticiones frente a una serie de reformas anunciadas por el

presidente Duque, para cumplir con los compromisos adquiridos con la OCDE y el

Banco Mundial, que empeoraban las condiciones laborales, desmejoraban las

pensiones y empobrecían a la población con una nueva Reforma Tributaria.



Dado que este pliego no obtuvo respuesta por parte del Gobierno de Iván Duque,

los colombianos se expresaron en una de las protestas sociales más grandes de la

historia del país, el 21 de noviembre de 2019, pero el gobierno -antes que oír el

clamor de quienes protestaron- decidió proponer el “Gran diálogo nacional”, con

personas que nada tenían que ver con la protesta, eludiendo así la negociación del

pliego con el Comité Nacional de Paro.



Ante el equivocado manejo de la pandemia del Covid-19 que profundizó la recesión

económica; condujo a la quiebra y el cierre de miles de pequeñas y medianas

empresas y negocios; llevó a la parálisis del transporte, de la construcción y de

diversas actividades mineras, lo que significó la pérdida de ingresos destinados a

cubrir las necesidades básicas de millones de colombianos que soportan hambre y

miseria; así como el aumento del desempleo a dos dígitos y que padecen, entre

otros tres y medio millones adicionales, en especial jóvenes y mujeres, el CNP

elaboró un pliego de emergencia que presentó al Gobierno del presidente Iván

Duque el 20 de junio de 2020.



El pliego contempla la intervención del Estado del sistema de salud para garantizar

la atención en la pandemia, con medidas de bioseguridad para el personal de salud

y formalización laboral para los y las trabajadores de la salud; la vacunación masiva

y oportuna crear una renta básica mensual de un salario mínimo, durante un año,

para darle ingreso mínimo a 7.5 millones de familias; definir una política en defensa

de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y de la

economía solidaria para generar fuentes de empleo y crear riqueza; fortalecer la

seguridad y soberanía alimentaria; solucionar el problema de las deudas de los

productores del agro; y entregar subsidios para atender la nómina de las MiPymes,

al igual que cuidar los ingresos de trabajadores y pensionados.



También incluye apoyar el sistema educativo público con recursos para el retorno

gradual a la presencialidad con todas las medidas de bioseguridad y vacunación

para docentes y trabajadores. Garantizar la matrícula cero de carácter universal en

la universidad pública, subsidios en la universidad privada y un verdadero plan de

alivios para las personas endeudadas con el ICETEX. Garantizar políticas

diferenciadas y específicas para proteger a las mujeres y la diversidad sexual, lo

mismo que derogar decretos de emergencia como el Decreto 1174, que desmejoran

las condiciones de vida y trabajo de millones de colombianos, en especial de los

jóvenes, así como la exigencia de no más privatizaciones. Reiteramos que el

gobierno nacional debe garantizar las condiciones necesarias para la sobrevivencia

de la vida y el trabajo de los artistas y su creación y aporte a la cultura nacional.



La actitud del gobierno Duque frente al pliego, fue la misma: no responder, ni

dialogar. Mientras tanto, era cada vez más frecuente ver trapos rojos de millones de

ciudadanos solicitando ayuda para subsistir; protestas en las calles por apoyo

económico, aún a riesgo de la propia vida y millones de personas en el rebusque

para no morir de hambre. Al mismo tiempo, empeoraban las condiciones de los

trabajadores de la salud y los decesos crecían.



Ante la indolencia oficial aparecen muchas expresiones que exigen soluciones

reales. En vez de aligerar la carga para los sectores populares y las capas medias

de la población, el gobierno propuso una reforma tributaria, orientada a esquilmar,

aún más, a quienes soportan el peso de la crisis y ante esta situación, el Comité

Nacional de Paro convocó a una movilización pacífica el 28 de abril de 2021, con el

propósito de negociar el pliego de emergencia, rechazar la reforma tributaria y el

Proyecto de Ley 010 de 2020 de reforma a la salud.



Frente a la represión desbocada, el Comité Nacional de Paro - CNP, reafirmó su

condena a la violencia, su apego a la movilización pacífica y su decisión de exigir

que cese el daño a la propiedad pública y privada y las acciones vandálicas de la

fuerza pública y los particulares. Sobre los cortes o cierres de vía ha sido claro y así

lo expresó en el comunicado del 26 de mayo.



Hoy, tras 48 días de movilización el Paro ha logrado el retiro de la reforma tributaria

y el proyecto de reforma a la salud; ha sacado de su cartera a Alberto Carrasquilla,

ex Ministro de Hacienda y Crédito Público; a la Canciller Claudia Blum, la

suspensión de la compra de los aviones de guerra y logró la visita de la CIDH.

El paro también propició avances políticos de amplios sectores de la población y la

ciudadanía, en especial de la juventud, en el reconocimiento de la posibilidad de

cambios sustanciales y reales en las transformaciones políticas, económicas y

sociales, en especial contra el modelo neoliberal y en defensa de la vida, la paz y la

democracia. Rechazamos la brutalidad policial con la que ha respondido el

gobierno; y somos solidarios con los jóvenes y demás sectores sociales

movilizados.



El exitoso Paro Nacional ha contribuido a desencadenar el estallido de la mayor

indignación popular acumulada frente a los gobiernos neoliberales y sus políticas

regresivas y represivas.



Destacamos que muchos de los cortes de vía intermitentes, se han venido

resolviendo en los diversos sitios mediante el diálogo y la negociación entre las

comunidades y sectores sociales con las respectivas autoridades municipales,

distritales y departamentales. Así mismo, se han realizado acuerdos regionales con

algunos Comités Departamentales de Paro y con otros sectores.



Pese a todo lo anterior, el gobierno sigue en su empeño de no negociar el pliego de

emergencia, ni aceptar el preacuerdo de garantías a la protesta social, ni derogar el

Decreto 575.



Es por eso que las organizaciones firmantes, integrantes del Comité Nacional de

Paro ha tomado la decisión de proponer el plan de acción descrito, a fin de lograr la

negociación del pliego de emergencia y garantías para la protesta social pacífica,

para lo cual ratificamos nuestra voluntad de diálogo y negociación. Del mismo modo,

llamamos a los congresistas a hundir los proyectos de ley sobre las Cajas de

Compensación Familiar, reformas a la justicia y a la educación, así como el Proyecto

de ley 413 sobre mercado de capitales.



Bogotá, D.C. junio 15 de 2021



Organizaciones firmantes

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia - CUT

Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC

Confederación General del Trabajo - CGT

Confederación Democrática de Pensionados - CDP

Dignidad Agropecuaria Colombiana

Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles - ACREES

Confederación Mesa Nacional de Pescadores de Colombia COMENALPAL

Confederación Nacional de Mineros de Colombia CONAMINERCOL

Unidad Nacional de Artistas - UNA

Central de Integración y Capacitación Cooperativa - CINCOP

Unión Sindical Obrera de los Trabajadores de la Industria del Petróleo - USO

