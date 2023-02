La construcción del metro de Bogotá, y el debate sobre si es mejor que sea elevado o subterráneo, fue el punto de discordia entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en las últimas semanas. La tensión aumentó tanto que se llegó a hablar de que el Gobierno estaba "chantajeando" a la Alcaldía de Bogotá.



Y es que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le dijo a este diario: "Si la Alcaldía no va a aceptar nada, y lo acordado era otro, pues entonces también nosotros no financiamos los proyectos de Bogotá. Así de fácil".



Ese mensaje fue interpretado por muchos como una presión desde el Ejecutivo al Distrito. El problema principal se centra en que el presidente Petro ha insistido, desde que fue alcalde de Bogotá, que la mejor opción para Bogotá es el metro subterráneo. Pero la primera línea finalmente se contrató elevada y López se ha mantenido en la posición de que esta línea ya se debe terminar de construir así.



Pese a esto, el mandatario anunció que agilizará un viaje a China para buscar alternativas. Y la semana que pasó, tanto Petro como Claudia, al parecer solucionaron sus diferencias y acordaron reinstalar las mesas técnicas y jurídicas. A esto se le llamó "El Pacto de la Orinoquía por el Metro de Bogotá".



Sin embargo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras no ve con buenos ojos dicho acuerdo. En su columna dominical de EL TIEMPO aseguró que este "no puede conducir a nada positivo, pues la discusión ni es técnica ni es jurídica, sino política".



Además, afirmó: "Advierto que hay que mantener las alarmas encendidas, pues Petro jamás ha renunciado a una ‘causa’, su terquedad es proverbial y el anunciado adelanto de su visita a China solo puede generar nuevas preocupaciones".



Finalmente, el exvicepresidente mencionó que habrá que ver si la alcaldesa Claudia López, "termina anteponiendo sus cálculos electorales en asunto tan sensible para los bogotanos".



Para Vargas Lleras, si eso es así, "el sueño de los bogotanos de contar con un metro quedaría enterrado para siempre. Como ya ha ocurrido varías veces, nuevamente Bogotá pagaría los costos incalculables de haberse convertido en trampolín de aspiraciones presidenciales".



