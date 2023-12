César Gaviria: La política exterior da un giro que va a hacer daño en el futuro próximo

El incomprensible giro que ha dejado nuestra política exterior al no condenar los ataques de Hamás a Israel y más bien de convertirse en su principal defensor no solo constituye un incompresible giro en nuestra política exterior, sino que nos coloca en una situación de poner en serio peligro los intereses del país, y que empiezan a originar lo que pronto puede llegar a constituir una enorme presión en el Congreso de Estados Unidos al gobierno Biden para que se apliquen medidas no solo contra el presidente Petro sino contra Colombia. Hemos llegado al punto en el cual identificamos al Estado de Israel con el propio Hitler, una ofensa inaudita para con el Gobierno de Israel y que ha producido un rechazo contundente de Alemania.

La creación del Estado de Israel fue la consecuencia del Holocausto. Fue la necesidad creada por una sistemática persecución milenaria denominada antisemitismo que nos llevó a que en la Segunda Guerra Mundial Hitler matara y torturara a cerca de seis millones de judíos, y que el proceso de confinamiento de estos en campos de concentración generó el mayor genocidio del siglo XX, donde se evidenciaron las mayores violaciones de los derechos humanos, torturas, desapariciones, muertes en cámaras de gas, tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos 6 millones de judíos.



El accionar de Hamás contra Israel ha sido de una perversidad sin nombre y efectivamente hay que propiciar que todo el pueblo palestino no sufra todas las consecuencias de la reacción militar israelí y que no se identifique al pueblo palestino con Hamás. Esto es algo que la actual estrategia de Israel no parece estar logrando. Pero el mundo ha tenido que presenciar cómo la más grande organización terrorista ha masacrado a adolescentes desarmados, violación de abuelas, crímenes de niños y niñas que perdieron toda su familia, y muchos temen que el intento de borrar a Hamás de la faz de la tierra lleve a acciones que violen el Derecho Internacional Humanitario.

Pero el problema de Colombia es que se ha convertido en el más agresivo defensor de las acciones terroristas de Hamás y eso pronto va tener graves consecuencias para el país.



La indignación y enemistad del American Israeli Political Action Commitee, el más poderoso y bien financiado grupo del Congreso de Estados Unidos, empieza a considerar, por ejemplo, que el Eln se encuentra mencionado como una organización terrorista extranjera desde 1997 y ha estado mencionado en cada reporte del State Department desde el año 2000, y está acusado de poner bombas, secuestros y ataques violentos contra la Policía colombiana y los militares y contra grupos de población civil e indígena. El informe cita a la Secretaría de Defensa de USA reportando un registro de aumento de los actos terroristas de 131 % en 2022 y menciona uno por uno los principales ataques del 2022.



La sistemática defensa por parte del Eln del secuestro como mecanismo de financiación y su reiterada práctica del reclutamiento de niños son también parte de su accionar. Esto puede generar dificultades para darle continuidad a la política de paz del gobierno Petro, que parte de que el Eln es una organización política y no criminal. Este grupo es de lejos el más influyente en el Congreso de USA y ya empezó a presionar al gobierno Biden para que imponga sanciones a Colombia que fácilmente nos van a llevar pronto a impedir que el proceso de negociaciones con ese grupo continúe, y además puede traernos más adelante sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos y de las organizaciones multilaterales de crédito, lo cual es apenas una hipótesis y no se puede llegar a afirmar con contundencia.



La reanudación de la guerra contra Hamás, culminado el periodo de tregua que significó la liberación de muchos presos israelíes y palestinos, producirá una nueva presión internacional para que las acciones militares de Israel contra Hamás produzcan un gran acuerdo para que renueve la tregua, se suspenda la guerra, o se acuerde un cese del fuego, que se haga la distinción entre el pueblo palestino y Hamás, como punto esencial.



Pero el presidente Petro debería tomar una posición más equilibrada, que comience por una condena a Hamás, que nadie pone en duda ha usado en su ataque acciones terroristas que merecen una condena inequívoca, que muestre al mundo que Colombia defiende el Derecho Internacional Humanitario y que su sistemática violación por Hamás no es algo que nos sea indiferente.



CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO

DIRECTOR DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

EXPRESIDENTE DE COLOMBIA