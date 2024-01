Colombia Humana responde por donación de Fecode que inicialmente iba a campaña Petro

Este domingo, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló una serie de actas de Fecode que demostrarían que una donación de 500 millones de pesos tenía como destino original la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Como una persona jurídica no puede donar a una campaña presidencial, de acuerdo con la ley, esto sería un hecho irregular.



(Puede ver: El cheque de Fecode para la campaña Petro que terminó direccionado a la Colombia Humana)

El informe también incluyó una escritura de septiembre de 2022 en la que Fecode hace una declaración ante una notaría en Bogotá para dar fe que dichos dineros se donaron a la Colombia Humana, “más no a la campaña presidencial”. Dicha declaración es importante en cuanto hay versiones encontradas. Por un lado, actas oficiales de Fecode hablan de una donación a la campaña, mientras que una escritura lo niega.



Asimismo, el actual superintendente de Servicios Públicos, que suena como sucesor de Vladimir Fernández en la oficina jurídica de la Presidencia, y que en ese momento fungía como representante de la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga, le explicó a la Unidad Investigativa que ese dinero iba inicialmente dirigido para la campaña presidencial pero que esta lo rechazó ante la prohibición de que personas jurídicas donen a campañas presidenciales. Por eso, se decidió entregar ese dinero al partido del hoy presidente.



(Además: Campaña Petro: el acta y la escritura que la Fiscalía se llevó tras inspección a Fecode)





Las dudas que tienen las autoridades es si el partido Colombia Humana sirvió de puente para que esos dineros llegaran al esfuerzo presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, ante la polémica, EL TIEMPO consultó a Eduardo Noriega, que es enlace de la colectividad con el Pacto Histórico. Uno de los directivos del partido del presidente negó que se haya usado el partido para evitar la prohibición.

Facebook Twitter Linkedin

Eduardo Noriega Foto: Archivo Particular

“Desconozco los documentos que indiquen que esos dineros fueron a parar a la campaña. No creo que existan esos documentos. No es cierto, esos documento no existen porque eso no ocurrió”, dijo Noriega, que insistió que las donaciones de Fecode fueron para el partido del que hace parte.



De acuerdo con Noriega, “las explicaciones están dadas en los documentos que se aportaron tanto en Fecode como en Colombia Humana. Esos documentos son claros y transparentes”. A esto agregó que se aportaron las pruebas suficientes para demostrar que los 500 millones de pesos no se usaron para la campaña presidencial.



(Además: Senadora Valencia cuestiona contratos de Colpensiones y sugiere entrega de ‘mermelada’)



“Aquí lo que ocurrió es que Fecode le hizo una donación al partido y se utilizó esa donación. Eso está probado en el proceso”, reiteró Noriega.

Ante la pregunta de en qué se usaron esos dineros, este apuntó a que se destinaron al proceso de escrutinio. Ante la duda de si estos dineros fueron para pagarles a los testigos que vigilaron el proceso, este aseveró que no fue así y que esos recursos se usaron para pagarle a la empresa que vigiló el escrutinio y que estuvo pendiente para recuperar votos que no aparecían en la etapa del preconteo.

Facebook Twitter Linkedin

En este documento consta que los $ 500 millones fueron girados el 24 de mayo de 2022 a Dagoberto Quiroga. Foto: EL TIEMPO



“La documentación que aportó la Colombia Humana es que esos recursos se utilizaron en la vigilancia electoral. Resulta contradictorio que se diga que la vigilancia es campaña. La vigilancia electoral y la valoración sobre los escrutinios se hace después de realizada la elección, a las cuatro de la tarde tras el cierre de las urnas, después de eso ocurre el escrutinio. El escrutinio no hace parte de la campaña, es claro que no es”, añadió Noriega.



En ese sentido reiteró que la donación se usó para “un servicio profesional especializado de auditoría de los escrutinio”. Luego agregó: “Eso fue después del cierre de las mesas de votación y allí ya no hay campaña. Jurídicamente no es posible que los recursos hayan ingresado a la campaña porque ya se había acabado”.