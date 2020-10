‘La indiferencia del Gobierno está desangrando a este país’

El asesinato de líderes de la Colombia Humana, movimiento liderado por Gustavo Petro, ha provocado rechazo por parte de miembros de todos los sectores políticos.

Una de las voces que más ha pedido respuestas contundentes del Gobierno es la representante Ángela Robledo, quien pertenece a esta colectividad y le pidió a la administración de Iván Duque dejar “la estigmatización a la oposición” y parar la “indiferencia que está desangrando al país”.



En diálogo con EL TIEMPO, la congresista admitió que está pensando una posible precandidatura presidencial y habló de una gran alianza progresista.



¿Qué acciones tomarán ustedes ante el asesinato de líderes de la Colombia Humana?



Las acciones frente a este exterminio al que están siendo sometidos líderes de la Colombia Humana las tienen que tomar el gobierno de Iván Duque y la Fiscalía General de la Nación. Son ellos quienes tienen la responsabilidad en primer lugar de cesar con la estigmatización que en cabeza del ministro de Defensa se ha hecho contra la oposición y del otro lado se requiere una actuación oportunidad de la Fiscalía General de la Nación



¿Hay intereses políticos detrás de estos asesinatos o qué es lo que está sucediendo?



Colombia ha sido un país que no ha podido lidiar con la oposición democrática. En este país los distintos, los que se paran frente a los gobiernos y expresan sus argumentos diferenciales y exigen vivir en un país en paz han sido exterminados hace mucho tiempo, el ejemplo más doloroso es el de la UP y el más reciente es el de los líderes y lideresas que defienden causas como el agua, como la paz, frente a las cuales no hay eco en el gobierno Iván Duque y se convierten en razones estructurales para el desangre que vive Colombia.



¿Qué exigencias concretas le hacen al Gobierno Nacional para parar esta situación?



Le pedimos que cese la estigmatización en cabeza de sus principales dignatarios y que ponga en marcha la mesa de garantías de protección de los integrantes de Colombia Humana que quedó establecida en el gobierno de Juan Manuel Santos.

¿Ha habido indiferencia por parte del Gobierno?



Nuestra tesis central en el debate de asesinato de líderes sociales y de masacres es que la indiferencia está desangrando a este país, la indiferencia de un gobierno arrogante, de un gobierno que le tiene miedo a la protesta social, entonces la reprime totalmente.



Un gobierno que le tiene miedo al coraje y la fuerza de la minga y sale corriendo para no recibirlos, es esa indiferencia aunada a una militarización de los territorios que no funciona. Esa indiferencia es la que está permitiendo que la guerra regrese a Colombia y se vuelva una máquina de victimización



Usted mencionó que la Alianza Verde le ofreció ser precandidata de esa colectividad, ¿qué piensa al respecto?



Agradezco ese gesto, hay conversaciones informales, nada oficial todavía. Lo que tengo que decir de mi lado es que lo estoy pensando, de igual forma hay un grupo de organizaciones y plataformas quienes me han animado a hacer una tarea de asambleas para perfilar una agenda para el 99 por ciento de Colombia, eso es lo que está en curso. Pero aún no he tomado una decisión.



Usted ha hablado de la necesidad de una gran alianza progresista ¿a qué se refiere con eso?



Me defino como una tejedora en la política, tengo la capacidad de acercar pensamientos, perspectivas, líderes y lideresas políticas que pareciese que no pudieran trabajar juntas. Contundente fue mi ejercicio durante la segunda vuelta acompañando a Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial, cuando me acerqué al Polo, a los verdes y a fuerzas alternativas para que nos apoyaran y eso funcionó muy bien.



El año pasado estuvimos trabajando en buscar esa alianza para las elecciones locales, no lo logramos, pero con un grupo de mujeres muy significativo hicimos un acuerdo programático con Claudia López, acuerdo que poco a poco vemos que empieza a cumplirse. Tengo esa capacidad de tejer en medio de la diferencia y espero ayudar para las elecciones del 2022, porque entiendo que es urgente llegar unidos para enfrentar esta ultraderecha autoritaria.



