El escenario político tendrá muchos movimientos en este 2022. Se elegirá al nuevo presidente, el número 109 de una lista que se inicia con Simón Bolívar, que asumió el 21 de septiembre de 1819 y que, por ahora, cierra Iván Duque, quien entregará el mando el 7 de agosto.



(Le recomendamos: Iván Duque dijo qué es lo último que hará como presidente)



Además, el 13 de marzo se elegirá el nuevo Congreso de la República. Ese día también los colombianos podrán votar en una de las consultas de su preferencia. Por ahora hay tres: Equipo por Colombia (centro y derecha), Coalición Centro Esperanza (centro e izquierda) y Pacto Histórico (izquierda).



(Lea también: Se eliminará el cobro por servicios de roaming internacional pospago)

Según todas las encuestas hechas hasta ahora, de los participantes de una de estas saldrá el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, aunque hay analistas que no descartan a dos aspirantes que por ahora van en solitario: Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, CD, y al independiente Rodolfo Hernández Suárez.



En esa primera cita electoral, se responderán grandes incógnitas: ¿el Centro Democrático verdaderamente perdió poder político? ¿Cambiarán las alianzas? ¿Se modificará lo que han señalado hasta ahora las encuestas?

Punto de partida

La campaña política para las presidenciales comienza oficialmente cuatro meses antes de los comicios, es decir, este 29 de enero. Será un esprint en el que los focos estarán puestos en las consultas.



Con las encuestas en la mano y las previsiones de analistas que le ponen la lupa a la política, lo más probable es que del Pacto Histórico el elegido sea el líder de Colombia Humana, Gustavo Petro.



En el centro se ve con fuerza a Sergio Fajardo. De hecho, el exgobernador de Antioquia fue blanco de duras críticas en la despedida del 2021 del expresidente Álvaro Uribe, lo cual, según los expertos, demuestra que su figura “se viene oxigenando, está replanteando su campaña y puede tener opciones reales de ganar”. Eso sí, en la consulta interna de su coalición hay aspirantes que mantienen viva la ilusión: Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo o Jorge Robledo.

En el Pacto por Colombia, la cosa sí está más reñida, pues podría quedar Federico Gutiérrez, Álex Char o, si llega a concretarse una unión con el Centro Democrático, incluso Zuluaga.



(Puede leer: Duque insta a no bajar la guardia ante el covid, en su mensaje de Año Nuevo)



Pedro Piedrahíta, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, considera que el exministro de Hacienda durante el gobierno de Uribe no es verdaderamente el candidato del CD. “El candidato a la presidencia del Centro Democrático no es Óscar Iván Zuluaga, es Federico Gutiérrez”, quien, según él, por ahora tampoco tiene la fuerza para llegar solo a la Presidencia.

Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der.: Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil y Juan Carlos Echeverry. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Por eso otros expertos creen que en esa alianza de la derecha Álex Char, quien entregó más de 2’500.000 firmas en tiempo récord para avalar su candidatura, será una figura que jugará un papel protagónico en esa coalición.



“Creo que el partido de gobierno y el Pacto por Colombia al final van a terminar poniendo un único candidato, y si los pronósticos de fuerza no fallan, puede ser Álex Char, un candidato bastante fuerte frente a Petro y un contradictor que tiene un arraigo muy grande en uno de los sectores más importantes en las elecciones. La Costa muchas veces es la que pone el presidente”, indica Piedrahíta.



Lo cierto es que estos escenarios van a generar que en este 2022 cada uno de los políticos se emplee a fondo para poder llegar a la Presidencia. Por eso es que ya comienzan a verse alianzas que hace un tiempo eran inimaginables. ¿La razón? Allí están los votos.



“Los votos están en las alianzas y por eso vemos a un Gustavo Petro buscando una alianza con Luis Pérez, que es un señor que tiene fácilmente 500.000 votos en Antioquia. Eso es lo que está pensando un político, sea de izquierda, derecha o de centro, están pensando dónde están los votos”, indica Piedrahíta.



En este sentido, el panorama podría cambiar dependiendo de cada uno de los movimientos que se hagan en estas primeras semanas del año. Cada voto cuenta y nadie quiere perder un socio. ¿Permitirá Petro que Francia Márquez y otros más del Pacto Histórico se alejen de su órbita?



(Puede leer: Estos son los políticos colombianos que más se buscaron en Google en 2021)



“Después de la primera vuelta puede que veamos bastante polarización. Y desde comienzos de año hasta marzo, los políticos van a estar intentando pescar lo que más puedan y para esto van a sumergirse en un ‘atrápalo todo’. Quieren caerle bien a todo el mundo. Por eso ya vemos que Petro quiere caerle bien al estrato 5 y 6 y también al empresariado”, indica Jaime Duarte, profesor del área de Gobierno de la Universidad Externado.



Sobre la campaña, Magda Catalina Jiménez, profesora de Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma institución, asegura que “va a ser mucho más políticamente agresiva y ofensiva. Se irá directamente a la yugular del adversario”, pero añade que también se mantendrá el discurso típico de la derecha, que “se centra en la seguridad, no solamente en términos de seguridad pública y militar”, y el de la izquierda, centrado en “la equidad, la igualdad y las políticas públicas”.

Facebook Twitter Linkedin

Isabel Cristina Zuleta, Luis Pérez. Foto: Archivo particular

De momento, la gran pregunta que ronda en el escenario político es qué tan cerca está Colombia de que aquí se repita lo sucedido en Chile, donde el 19 de diciembre fue elegido, y por amplio margen de votos, el candidato de izquierda Gabriel Boric, de 35 años. Esto, porque el senador Gustavo Petro es quien lidera las encuestas, y desde hace meses.



No obstante, el grueso de los analistas recuerdan que todavía el porcentaje de ‘voto en blanco’ y ‘no sabe / no responde’ es suficientemente amplio como para atreverse a lanzar conclusiones apresuradas, y aún falta por ver las candidaturas y no pocos ‘decantes’.



Los expertos consideran, además, que es difícil que este escenario ocurra, por más que sea lo que las encuestas muestran hoy. “Por primera vez un candidato de izquierda democrática tiene posibilidades reales de ser presidente de la República y eso es bueno, democráticamente, porque lo que hace es dividir el espectro político, aunque genera mucha polarización. No obstante, no va a ser fácil porque Colombia es un país conservador, con ideologías tradicionales y que históricamente se ha movido por el miedo”, opina Jiménez, de la U. Externado.



Adicionalmente, las encuestas podrían cambiar cuando se definan los candidatos de las coaliciones, cuando se conforme el Congreso y cuando se den más adhesiones. Y también hay que esperar a ver “cómo la derecha activa su maquinaria” porque es ahí, considera Jiménez, que se comenzarán a movilizar los sectores, en varias zonas del país, que no votarían por el candidato de la izquierda.



(Le recomendamos: Víctor Muñoz, director del Dapre, confirmó que es positivo para covid-19)



Al igual que como se vio hace cuatro años, algunas personas saldrán a votar con miedo, y otras, con indignación. Lo que no se puede negar es que la incertidumbre por la posibilidad de una llegada de Petro al poder es grande e inocultable. “El mercado está bastante nervioso por la posible llegada de Petro, pero si se dejan de lado las pasiones y se miran los datos, la probabilidad de que el país vaya a un colapso si llega a ganar Petro es muy poca”, anota el economista Martín Jaramillo.



De hecho, Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Javeriana, dice que en épocas electorales es normal que haya incertidumbre, y no solo cuando un candidato de izquierda tiene posibilidades de ganar. Pero, admite, “estamos viendo un escenario de mucho temor, la gente pospone el consumo de bienes importantes, situación que a su vez genera caída en el precio de los activos y de las acciones en la bolsa de valores, y eso contribuye a que aumente la tasa de interés”.



“El miedo es una narrativa incrustada dentro de las campañas electorales”, dice, por su parte, Magda Jiménez, quien también considera que no ve que aquí se pueda dar un escenario tipo “castrochavismo”, pues, de hecho, “Petro ha estado reunido con algunos empresarios y no creo que vaya a poder tener una agenda o ejecutar algunas propuestas que pudo haber tenido hace algunos años cuando Venezuela estaba bailando en petróleo y tenía oportunidades económicas de ayudarlo en su campaña”.



En esto el docente de Ciencia Política de la Universidad de Medellín Pedro Piedrahíta coincide: “No estoy de acuerdo con las personas que convierten a Petro en un demonio. Él ha demostrado por más de 30 años que es un tipo ajustado a la democracia”.

Un Congreso vital

La elección del Congreso determinará muchas cosas. Por un lado, cómo van las fuerzas políticas para las elecciones presidenciales, y por otro lado, qué tanta maniobrabilidad tendrá el presidente electo.

Facebook Twitter Linkedin

El precandidato Óscar Iván Zuluaga y los demás precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Sobre el primer punto, Piedrahíta considera que “cuando se defina quiénes son los que están conformando el Senado y la Cámara de Representantes, sabremos quién va con quién y dónde pueden obtener apoyos electorales”. Además, el analista cree también que “para ser presidente de Colombia históricamente se necesita contar con el apoyo de fuerzas legislativas”.



(Siga leyendo: Abren puerta a Óscar Iván Zuluaga en Equipo por Colombia)



El Congreso también determinará la gobernabilidad que tendrá el próximo mandatario colombiano. Los analistas consideran que si Gustavo Petro llega a ganar, las posibilidades de que pueda hacer realidad sus propuestas en campaña dependerán de su gabinete de ministros, pero sobre todo del Legislativo, por lo que si no queda con muchos escaños, al Pacto Histórico “le será difícil gobernar”.



Y lo mismo aplica para el candidato de cualquier otra coalición, del tinte político que sea, que llegue al poder. Por eso es tan importante mirar cómo quedan las elecciones del Congreso. Si en el Legislativo el vencedor tiene “muchos adversarios y mayor confrontación, va a tener dificultades”, asegura Jiménez.



Volviendo la hipotético caso de una victoria de Petro, Piedrahíta considera que el control político que le harán será enorme, precisamente por el temor que causa su figura en algunos sectores. “El Senado será un obstáculo para él. Basta con ver el gobierno de Petro en la ciudad de Bogotá y cómo el Concejo no lo dejaba hacer nada.



Era un control político muy fuerte. Mucha gente tiene miedo de que nos convirtamos en Venezuela, lo cual es absurdo, entre otras cosas, porque con un gobierno de Gustavo Petro habría un control político en el Congreso de la República muy grande.



Esto es lo que garantiza el funcionamiento de las instituciones y de la democracia”.

¿Y la otra orilla? “Aunque la derecha parece estar golpeada, no hay que subestimarla y no podemos decir que está derrotada. La derecha siempre busca rearmarse, y lo ha hecho”, dice la experta Magda Jiménez.



Lo cierto es que el partido de Gobierno sí se vio bastante debilitado durante este año y muchos creen que en este 2022, tras casi 20 años teniendo fuerte influencia en la elección de presidente, no ganaría.



(Puede leer: Petro: Margarita Cabello 'convirtió la Procuraduría en fortín político')



La gestión de Duque no solo creó confrontaciones con algunos miembros del Centro Democrático, sino que su imagen desfavorable –de un 71 por ciento, según la encuesta de Pulso País hecha por Datexco en septiembre– ha demostrado que al partido de Gobierno está en deuda. Las divisiones internas se evidenciaron también en la consulta interna que realizaron para elegir a su candidato presidencial entre María Fernanda Cabal, Alirio Barrera, Rafael Nieto, Paloma Valencia y Óscar Iván Zuluaga.



Por eso es que los expertos aseguran que en los comicios legislativos van a perder curules. En las últimas elecciones, el Centro Democrático obtuvo 19 senadores con una votación de más de 2,5 millones de votos y 32 representantes a la Cámara con más de 2,3 millones de votos, convirtiéndose en la primera fuerza política en el Congreso con 52 congresistas, y la fuerza mayoritaria en el Senado de la República. Se prevé que la situación este año sea diferente.

“El Centro Democrático va a perder curules, ha perdido fuerza electoral por cuenta de Duque y el proceso judicial en el que está inmerso el expresidente Álvaro Uribe. Eso va a significar entonces una menor fuerza electoral para Presidencia”, asegura Piedrahíta. Aunque otros analistas recuerdan que la historia demuestra que el CD no es una fuerza que se pueda subestimar.



Finalmente, es muy posible que por el fraccionamiento de movimientos y partidos, tras la especie de primarias en las que saldrán tres grandes vencedores, los colombianos vayamos a una primera vuelta, que tendrá lugar el domingo 29 de mayo, sin que ese día se produzca un ganador definitivo. El reto para los aspirantes de obtener un poco más del 50 por ciento de los votos es una quimera.



Pasarán dos que irán a una segunda vuelta, que se realizará el 19 de junio. El vencedor se posesionará el 7 de agosto como el presidente número 109 de Colombia.

LAURA CAMILA VARGAS

REDACCIÓN DE POLÍTICA

En Twitter @LauraLacavap

En otras noticias de Política

- Colombia registró 92 masacres durante 2021, asegura Indepaz



- Participación en internet en temas políticos se redujo un 50 % en 2021



- 'Yo no elegí la guerra que me tocó vivir': Jorge Rodrigo Tovar