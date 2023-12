Colombia cierra el año con 37 partidos políticos: ¿qué tan bueno es para la democracia?

El fenómeno del aumento de partidos políticos en Colombia continúa sin freno. A la larga lista, en los últimos días de este año se sumó uno más. El 20 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó la personería jurídica al partido Soy porque Somos, de la vicepresidenta Francia Márquez.



(Puede leer: Presidente Petro le responde a Marbelle y anuncia medidas legales en su contra)

Con esta decisión, Colombia cuenta con un total de 37 partidos políticos activos. Una cifra que es alta si se compara con el promedio de colectividades que el país tuvo después de la reforma del 2009, un tiempo en el que había 16.



Las razones de tan sorprendente crecimiento son varias. Las hay benévolas, que pasan por lo establecido en el acuerdo de paz, que abrió las puertas para aumentar la participación política. Por ejemplo, se hizo énfasis en la necesidad de devolverles el reconocimiento político a aquellos movimientos que fueron víctimas de la violencia.

Fundamentados en ese argumento, el Nuevo Liberalismo solicitó su personería y la Corte Constitucional le devolvió el reconocimiento como partido. Bajo esa sentencia, al menos ocho partidos más recibieron personería, entre los que están Verde Oxígeno (de la exsecuestrada Ingrid Betancourt), Movimiento de Salvación Nacional (del asesinado Álvaro Gómez), Partido Comunista Colombiano (que fue perseguido por escuadrones de la extrema derecha) y Nueva Fuerza Democrática (del expresidente Andrés Pastrana, quien padeció el secuestro a manos del capo Pablo Emilio Escobar).



Otra sentencia clave para entender este fenómeno fue la que le entregó la personería jurídica a Colombia Humana, usando como base el estatuto de oposición. Por esa misma vía obtuvieron el reconocimiento Fuerza Ciudadana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia pública en el Consejo Nacional Electoral. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

Por otro lado, el umbral, que había servido para controlar el número de partidos, ha tenido un efecto contrario, pues se ha acogido la tesis de que la personería debe extenderse a los movimientos y partidos que superan el umbral en coalición. Con esa figura aparecieron Independientes (de Daniel Quintero), En Marcha (de Juan Fernando Cristo) y ahora Soy porque Somos.



La otra cara de la moneda muestra que crear un partido corresponde a una lógica de contar con una verdadera empresa electoral, clave para el otorgamiento de avales. Así, mientras que aunque algunos hablan de una alta expresión democrática, la alta cantidad de partidos puede ser un problema.



Eduardo Pizarro Leongómez, profesor emérito de la Universidad Nacional y analista político, señala, por ejemplo: “Un número tan alto de partidos políticos afecta mucho la posibilidad de conformar tanto un partido de gobierno, o una coalición de partidos de gobierno, como una coalición de partidos de oposición”, le dijo a EL TIEMPO en una entrevista reciente.



Esto, explica, resta coherencia porque hay “múltiples intereses y visiones” que afectan tanto la gobernabilidad “como el carácter de la oposición política y sus funciones trascendentales”.



(En otras noticias: 'El Gobierno no debería cambiar al ministro Velasco': senador Chacón)



Juan Nicolás Garzón, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, coincide en que el aumento no es un síntoma de salud democrática, pues indica que tantos partidos no terminan siendo representativos. “Los partidos tradicionales experimentan desde hace varios años un gran descrédito y lo que hay es una aparición de una atomización de las organizaciones políticas que representan sectores no tan grandes”.



Añade que, además, en el país se están creando “partidos personalistas” que giran en torno a una figura y no a una ideología, lo cual afecta la solidez de la representación que deberían tener.



Ahora bien, Johan Mauricio Caldas, coordinador general del Observatorio Legislativo Compás, expone que este fenómeno puede tener repercusiones en la dinámica del Congreso, pues tanta multiplicidad de visiones puede “dificultar los consensos legislativos, lo cual tiene estragos en los tiempos, discusiones y acuerdos en la gestión de proyectos”.



En este sentido, Pizarro añade que el desdibujamiento ideológico afecta al Congreso porque “no hay proyectos partidistas con coherencia”.



Por último, Caldas pone otro problema sobre la mesa y es que según su visión, esta atomización favorece a clanes regionales, quienes pueden llegar a tener “aún más poder y control de sus liderazgos políticos, toda vez que ahora se hacen independientes de sus candidaturas y avales”.

Para Pizarro Leongómez, se necesita voluntad y una iniciativa de líderes políticos del país “para reconocer el daño que le está haciendo a la democracia esa multiplicidad de partidos”. Señala que ante este callejón sin salida, es necesario abrir el debate en el país para corregir el camino.



Aura Saavedra y Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA