Gobierno Duque no erradicó un metro2 con glifosato



Novedad es el error de renunciar a erradicación forzada de coca



El Estado debe dosificar herramientas de lucha contra el crimen, no renunciar a ellas



Erradicación forzada no riñe con voluntaria: al contrario la refuerza



