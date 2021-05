Coalición de la Esperanza y Alianza Verde se separan por un tiempo

En medio de la situación que atraviesa el país, la Coalición de la Esperanza anunció que avanza en una agenda para contribuir en la superación de la crisis nacional, pero que lo hará sin la Alianza Verde, mientras resuelven sus discusiones internas, para lo cual, advierten, "necesitan un tiempo prudente".



"Esperamos que pronto ellos puedan incorporarse plenamente a las tareas de la Coalición, que tienen como propósito fundamental impulsar las transformaciones sociales que Colombia requiere con urgencia", advierten en un comunicado firmado por Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y

Jorge Enrique Robledo.



De este modo, esperan que nuevamente la Alianza Verde se puede integrar para trabajar juntos por la Presidencia de la República en el 2022.



"El país no está obligado a escoger entre dos opciones, sino entre por lo menos tres, en nuestro caso con la capacidad para sacarlo de la polarización extrema y para unirlo –sectores populares, clases medias y empresarios– en torno a los cambios democráticos que se necesitan", aseguran.



Así las cosas, los aspirantes presidenciales de la Alianza Verde Carlos Amaya, Camilo Romero, Sandra Ortiz, Iván Marulanda, Antonio Sanguino y Jorge Londoño continuarán haciendo campaña pero apartados de la Coalición de la Esperanza.



En el caso de la representante, Ángela María Robledo, quien en los últimos días se unió a esa coalición, no se conoce cuál será su postura.



Además, la Coalición de la Esperanza señaló que dialogarán con el Comité Nacional de Paro, a los jóvenes de Colombia y a los demás sectores de la sociedad colombiana para proponer salidas a la crisis que vivimos.



Hace unos días se conoció que miembros de esa coalición le expresaron a la dirección de la Alianza Verde su inconformismo por el comportamiento del exgobernador de Nariño Camilo Romero, quien ha expresado su desacuerdo con algunas decisiones de los precandidatos de esa coalición y por el contrario se ha mostrado más cercano a Gustavo Petro del Pacto Histórico.



Frente a ese último asunto, en entrevista con La W, este viernes Romero señaló que tiene caminos distintos con Petro, pero que "hay que tener puertas abiertas" pues no está dispuesto a que el viejo poder tenga permanencia y continuidad y Colombia.



Por su parte, Angélica Lozano, aseguró que la decisión del partido Verde de trabajar en esa coalición fue unánime, pero "hay voces minoritarias que respetamos, no aplastamos y que trabajamos internamente el tiempo que sea necesaria".



Finalmente le envió un mensaje al rector de la Universidad de los Andes y aseguró que es "bienvenido tanto en la Coalición, como en la Alianza Verde!".



