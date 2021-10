Coalición de la Esperanza se pronuncia sobre apertura de frontera

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que a partir de este martes se da el retiro de los contenedores en los pasos por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, en la frontera colombo-venezolana.



Al respecto, la Coalición de la Esperanza, conformada por Berenice Bedoya, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, se pronunció, asegurando que se trata de "una buena noticia para ambos países y para la reactivación de la economía que tanto golpeó a los habitantes de lado y lado".



Recordando la visita que realizó la colectividad política a Cúcuta el pasado 29 de julio, aseguraron que se deben seguir implementando "iniciativas que ayuden a recuperar de manera pacífica la democracia en el vecino país", lo cual, según ellos, se facilita en la medida en que se reestablezcan las relaciones consulares.



De igual manera, consideran que el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela es positivo y solicitaron que se siga realizando un efectivo control fronterizo para asegurar la protección de los derechos de la población migrante.



Reiteramos la necesidad de restablecer las relaciones consulares y estamos comprometidos con buscar iniciativas que ayuden a recuperar de manera pacífica la democracia en el vecino país. — Coalición de la Esperanza (@CoaliEsperanza) October 5, 2021

Juan Francisco Espinosa Palacio, director general de Migración Colombia, habló desde el el Puente Internacional Simón Bolívar sobre cómo va la situación de la frontera tras el retiro de los contenedores.



Entre varias cosas, indicó que desde Venezuela aún hay "ciertas restricciones" que se "escapan de nuestro control", lo cual hace "que la gente se siga desplazando por las trochas".



Precisamente sobre esto, la Coalición de la Esperanza ahondó en el comunicado compartido a la opinión pública, indicando que "esta decisión significa no seguir condenando a la población de dos naciones hermanas a acudir a trochas y pasos ilegales usualmente controlados por grupos criminales para poder transitar, pues no solo nos une una relación económica, sino también social, política y cultural".



Por su parte, el exsenador Juan Fernando Cristo, aseguró mediante un video, que hace ya más de dos meses, cuando la Coalición visitó Villa de Rosario, Cúcuta, le exigieron a los dos gobiernos "que se abrieran los pasos legales fronterizos y no seguir dependiendo de las trochas ilegales que facilitan el crimen organizado y la corrupción".



