Coalición de gobierno, una necesidad cada vez más cercana

La conformación de una coalición de partidos políticos alrededor del gobierno del presidente Iván Duque parece ser un hecho inminente, no solamente para sacar adelante y sin demoras la agenda legislativa del Ejecutivo, sino también para fortalecer su presencia en el Congreso y su gobernabilidad.

Así lo concluyeron varios partidos al hacer el balance de los cien días del mandatario, el pasado jueves en un foro organizado por EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, en el cual la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, habló de la necesidad de que “haya realmente una gran coalición” alrededor del Gobierno y de la intención de la Casa de Nariño de “tener otro momento político”, diferente al que se ha vivido hasta ahora.



La necesidad de constituir una coalición de partidos políticos, que apoye al Gobierno y participe en sus ejecutorias, es algo inherente a prácticamente todas las democracias de occidente.

En el caso de Colombia, una de las primeras labores de los presidentes era conformar un grupo de colectividades con las cuales trabajar en el Capitolio y que tuvieran, a la vez, participación en el Ejecutivo.



Este último punto, el de la participación en el Ejecutivo, parece haber sido el obstáculo mayor para que Duque conforme su coalición de gobierno, ya que piensa que esto sería leído por la opinión pública como la entrega de ‘mermelada’ (dádivas) a los partidos políticos a cambio de su apoyo.



Sin embargo, los mismos partidos políticos y varios observadores están haciendo caer en cuenta al Gobierno de la necesidad de trabajar con el Congreso, sin que esto signifique necesariamente corrupción.



Para varios sectores, los partidos políticos pueden estar en el gabinete ministerial con personas que tengan calidades profesionales y una hoja de vida impecable y no mediante la entrega de contratos y otras dádivas, como ha ocurrido en el país, lo cual es el mayor temor de Duque.



El punto de partida para esta nueva realidad política fueron las palabras de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, responsable de la relación con el Legislativo, quien anunció que el Gobierno se propone convocar una gran cumbre con los partidos para la última semana de enero, la cual sería el comienzo de lo que llamó “otro momento político”.

De manera inmediata, varios sectores políticos acogieron el llamado. El expresidente del Congreso y senador liberal Luis Fernando Velasco planteó que Duque debe “relanzar su gobierno” y que para la construcción de una política pública “necesita hablar con las fuerzas políticas”.



Su tesis la reforzó el senador por ‘la U’ Roy Barreras, quien aportó a la discusión datos de otros países.



“En España, de 18 ministros del gobierno de Pedro Sánchez, 8 son de otros partidos, inclusive de oposición (…). En Francia hay 9 ministros del presidente Macron que eran de partidos independientes o fuera de su coalición (…).

Angélica Lozano, de los ‘verdes’, partido de oposición, afirmó que prefiere “un gobierno libre, de no ‘mermelada’, que, lo reconozco, me gusta”.



Este año tan solo queda una semana de Congreso y el tiempo no alcanzaría para conformar una coalición que tenga futuro, pero la reunión de finales de enero podría ser el comienzo de una nueva relación que sirva a los propósitos de estas dos ramas del poder público.



