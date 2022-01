Finalizado el plazo puesto por la precandidata Ingrid Betancourt, la Coalición Centro Esperanza emitió un comunicado en el que explica su postura y señala que "en esta Coalición no existen jefaturas y esto hace más complejo alcanzar consensos".

"La aceptación de uno de sus integrantes de apoyos por parte de dirigentes que han acompañado la agenda de Gobierno del presidente Duque, a la que nos oponemos con firmeza, es una equivocación que no compartimos y lamentamos. También fue desacertado ventilarla públicamente, sin discusión previa, como se había procedido en oportunidades anteriores", explica la coalición.

Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt, discrepancias entre la Coalición de La Esperanza Un fuerte choque se vio en el primer debate entre los candidatos de la Coalición de La Esperanza por temas de clientelismo y oportunismo. Foto:

En la misiva, firmada por Carlos Amaya, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, la Centro Esperanza reitera los criterios pactados el 28 de noviembre de 2021 en su documento de principios, los cuales buscan evitar "la interferencia indebida de actores políticos que no comparten nuestra visión de país". Estos son, cita textual:



1. No aceptar adhesiones de congresistas que hayan hecho parte de los partidos declarados de gobierno a partir del 7 de agosto del año 2018.



2. No aceptar adhesiones de congresistas que hayan acompañado con sus opiniones o sus votos las iniciativas del gobierno de Iván Duque como consecuencia de la entrega de prebendas burocráticas o de inversión en recursos públicos. Así mismo, no aceptar adhesiones de congresistas que hayan acompañado con sus votos las iniciativas del gobierno, o del Centro Democrático, cuyo propósito haya sido debilitar la implementación del acuerdo de paz.



3. No aceptamos adhesiones de dirigentes políticos condenados o sancionados por corrupción, por narcotráfico, o por haberse aliado con organizaciones armadas al margen de la ley.



4. No aceptar adhesiones de dirigentes políticos que hayan heredado una organización política de familiares condenados o sancionados por corrupción, narcotráfico o vínculos con organizaciones armadas al margen de la ley.



5. Toda adhesión queda sujeta al compromiso de acompañar después del 13 de marzo a la precandidata o al precandidato que resulte ganador de la consulta que se realizará en esa fecha.



6. Ser un gobierno de coalición. Las decisiones frente a la orientación de la campaña después del 13 de marzo y las alianzas con otras fuerzas políticas o con dirigentes de reconocimiento nacional serán tomadas a través de los mecanismos que se establezcan en el documento de inscripción de los precandidatos que competiremos en la consulta.



Finalmente, la Coalición Centro Esperanza señala que "es decisión de Ingrid y Alejandro acompañarnos o no".



