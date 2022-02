Unidos, los integrantes de la Coalición Centro Esperanza exigieron este miércoles la renuncia inmediata de la aspiración presidencial de Álex Char. Y, en un gesto con un profundo poder simbólico, lo hicieron frente a la llamada Casa Blanca, la vivienda en Barranquilla en donde las autoridades hallaron pruebas de fraude electoral que en su momento sirvieron para condenar a la exsenadora Aida Merlano.



Los integrantes de este movimiento político que participará en la consulta del 13 de marzo hicieron un video frente a la que fue el centro de operaciones de la hoy prófuga excongresista en el que se mostraron bastante severos: No solo le piden renunciar a Char, sino que además señalan con el dedo acusador a los otros aspirantes de Equipo por Colombia y, para completar, le piden al presidente Iván Duque acelerar la extradición de Merlano.



En el mensaje aparecen los cinco precandidatos: Jorge Robledo, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Carlos Amaya. Cada uno toma la palabra para poner el énfasis en el escándalo que ha sacudido durante esta semana la campaña electoral.



Se trata de un mensaje que además de pasar al ataque muestra un hecho que también es relevante. Es hecho en equipo en momentos en que algunos sectores se hablaba de posibles fisuras.



Este es el texto del mensaje:



"Durante los últimos días el país ha conocido revelaciones muy graves sobre una empresa criminal, contra la democracia colombiana, contra nuestras instituciones, contra los ciudadanos, contra los bienes públicos, que ocurrió aquí en esta casa.



Las pruebas y la información que se conocen allí están. No son una conspiración de nadie, no han sido inventadas por nadie.



Aída Merlano ha denunciado con lujo de detalles estos actos de corrupción ante la justicia colombiana.



Y ha explicado cómo esto fue un contubernio entre ella, la familia Char y la familia Gerlein. Y ha explicado en detalle que estaban comprometidos ilegalmente Cambio Radical, el partido Conservador, y el partido de la U.



Por estos hechos, Alex Char debe renunciar a su candidatura presidencial. Y en vez de dar explicaciones el precandidato Alex Char sigue adelante y dice que todo bien.



Pero lo más indignante es que sus compañeros de la coalición Equipo Por Colombia Barguil, Enrique Peñalosa y Fico Gutiérrez, creen que no es con ellos, fingen demencia, siguen adelante pavoneándose por todo el Caribe, tierra empobrecida por la corrupción, e imaginamos que lo que están esperando es otro partidito de fútbol para tomarse una foto.



El Caribe y sus habitantes merecen respeto, pero enfrentemos la verdad. Esto no sólo ocurre en Barranquilla. No podemos seguir reeligiendo la corrupción y la compra de votos.



Le pedimos al Presidente Duque que tramite de inmediato la extradición de Aída Merlano para llegar al fondo de la Char política.



Esta casa es la expresión del cáncer de Colombia: La corrupción.



Años diciéndolo: Pagan para llegar, llegan a robar.



Los tenemos que sacar. ¿Y cómo los sacamos? Votando.



Participen el 13 de marzo en la consulta Centro Esperanza, y vamos para adelante.", dice el comunicado.



La edificación está ubicada en la carrera 64 número 81B-72, donde funciona la sede política de la congresista de Merlano.



Allí, en un operativo, la Policía Nacional encontró 260’441.000 pesos en efectivo, certificados y planillas electorales, mercados, cuatro armas de fuego sin salvoconductos, además de computadores y videos de cámaras, y calcomanías con códigos de barras para hacerles seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos en los barrios y pueblos de la Costa.



El caso se remonta al 11 de marzo de 2018 cuando Merlano, entonces candidata al Senado, fue detenida en Barranquilla por delitos electorales, tras lo cual fue condenada a 15 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por comprar votos para su elección.



Durante esta semana, Merlano salpicó a Char. El, sin embargo, negó haber cometido un delito y afirmó que continuará en la campaña.



